Scoperto in Cina un nuovo dinosauro | è l' anello di congiunzione con gli uccelli

“Quanta roba”. Stefano De Martino esce allo Scoperto. Piscina bollente con “lei” : Estate bollente per Stefano De Martino. L’ex marito di Belen Rodriguez se la spassa a Ibiza e non è da solo… Boom! Ma quindi alla fine Stefano si è fidanzato? Beh, la faccenda non è così banale e la risposta non la conosce nessuno, quel che è certo è che per ora si sta divertendo assai. Ma cosa è successo? Dunque: Stefano De Martino ha postato su Instagram una story (bollente a dire poco) che mostra una stupenda Piscina con al centro una ...