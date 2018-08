Scontri neonazisti | Merkel | odio non ha posto in uno Stato di diritto

Germania - neonazisti in piazza : Scontri a Chemnitz/ Ultime notizie - estrema destra : “caccia allo straniero” : Germania, neonazisti in piazza a Chemnitz: scontri con gli antifascisti, estrema destra spaventa il Paese "caccia all'immigrato" dopo l'omicidio in Sassonia di un 35enne tedesco(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:27:00 GMT)