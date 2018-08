Scienze della vita | a Siena una due giorni per discutere di ricerca e innovazione

Beijing - cooperazione tra l'Accademia cinese delle Scienze e la Peking Union Medical College Hospital per la scienza della salute : Lunedì 20 agosto l'Accademia cinese delle Scienze e la Peking Union Medical College Hospital hanno firmato, a Beijing , l'accordo di cooperazione strategica per l'istituzione di un centro di ricerca ...

Generiamo il futuro : il mondo delle Scienze della vita si dà appuntamento a Siena : “Generiamo il futuro”. È questo il titolo della prima conferenza sulla ricerca nelle scienze della vita in Toscana, in programma a Siena il 14 e 15 settembre prossimi. L’iniziativa, organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences, si svolge nell’ambito dell’evento informativo annuale del Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), quest’anno dedicato alle ...