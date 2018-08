Sci d’erba | tutto pronto per il gran finale della Coppa del Mondo | Frau a caccia

Sci d’erba - conclusa la quarta tappa dell’evento ‘Talento Verde’ : tutti i risultati : quarta tappa del circuito “Talento Verde” a Levico, tutti i risultati di questo atteso appuntamento Anche quest’anno nella settimana di ferragosto lo Sci club Levico ha proposto l’ormai tradizionale appuntamento internazionale con lo sci d’erba giovanile, in una tre giorni andata in scena sulle collaudate piste di Malga Rivetta (Lavarone), dove si sono affrontati sciatori di tutte le età suddivisi in varie categorie per tre ...

Sci d’erba – Mondiali juniores - quindici azzurri al via nelle quattro gare in programma a Montecampione : Mondiali juniores a Montecampione, quindici azzurri al via per quattro gare. Si parte martedì 31 luglio con il GS Archiviata la due giorni di Coppa del mondo, la località bresciana di Montecampione è pronta ad ospitare i Mondiali juniores di sci d’erba, che scattano martedì 31 luglio e si concludono venerdì 3 agosto. Saranno quindici gli azzurri al via della manifestazione: Alberto Bleynat, Marco Combi, Nicolò Schiavetti, Daniele ...