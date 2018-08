Sci alpino | gli azzurri di Coppa del Mondo lavorano ad Ushuaia A rischio il raduno dei

Sci alpino – Infortunio Federica Brignone : aggiornamenti sulle condizioni dell’azzurra : Federica Brignone continua la sua riabilitazione dopo l’Infortunio dello scorso 10 agosto in allenamento Continua il percorso riabilitativo di Federica Brignone dopo la caduta nel corso di un allenamento in supergigante dello scorso 10 agosto. La ventottenne valdostana, che si era procurata un piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro e una forte contusione ossea alla stessa gamba, si è sottoposta ...

Sci alpino - Federica Brignone prosegue la riabilitazione. Arriva l’idoneità per Laura Pirovano : Federica Brignone prosegue nel suo percorso riabilitativo dopo essere caduta in allenamento lo scorso 10 agosto. La valdostana si era procurata un piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro accompagnato da una forte contusione ossea. La TAC effettuata presso l’Ospedale di Como ha evidenziato che la situazione sta lentamente migliorando. La 28enne non parteciperà comunque alla trasferta sudamericana prevista ...

Sci alpino – I discesisti pronti per la partenza in Argentina - niente Sudamerica per Fill : Un terzetto di discesisti in partenza per il Sudamerica. La Parva al momento confermata, Fill rimarrà in Italia per guarire completamente E’ stato confermato il programma della squadra maschile di velocità che parte giovedì 23 agosto per il Sudamerica. Il terzetto composto da Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer e Dominik Paris si recherà sulle nevi argentine di Ushuaia fino venerdì 7 settembre, dove scieranno insieme ai ...

Sci alpino - gli slalomisti pronti per l’Argentina : Moelgg e Gross in gruppo : Nel gruppo di slalomisti pronti a raggiungere l’Argentina Moelgg e Gross Poche ore dopo la partenza dei gigantisti, sarà la volta degli slalomisti raggiungere l’Argentina per il raduno di tre settimane sulle nevi di Ushuaia. Sabato 25 agosto il gruppo composto da Manfred Moelgg, Stefano Gross, Fabian Bacher (in partenza il 29 agosto) a cui si aggiunge Roberto Nani (in partenza il 29 agosto) raggiungeranno la terra del ...

Sci alpino - Italia a Ushuaia : ci sono anche i discesisti. Assente Peter Fill : “Rimango a casa per guarire” : Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer e Dominik Paris partiranno alla volta di Ushuaia (Argentina) giovedì 23 agosto. I tre azzurri rimarranno nella località fino al 7 settembre dove scieranno insieme alle squadre Italiane di gigante e slalom. La nostra Nazionale di discesa libera si trasferirà poi a La Parva (Cile) anche se le condizioni della pista non sono ottimali (in caso di impraticabilità si rimarrà a Ushuaia fino al 17 settembre). Assente ...

Sci alpino - Elena Fanchini : “Che emozione tornare in Nazionale. La vita continua durante la malattia - voglio rientrare a Lake Louis” : Elena Fanchini è guarita dal tumore che l’aveva colpita qualche mese fa e che le aveva impedito di partecipare alle Olimpiadi Invernali. La bergamasca è riuscita a sconfiggere il male con tutta la sua caparbietà e ora guarda con ottimismo al prossimo futuro come ha raccontato in un’intervista rilasciata a Tuttosport: “In questi mesi ci sono state le terapie e l’intervento, ma ci sono state anche molte altre cose: tanti ...

Sci alpino : gli slalomisti in raduno ad Ushuaia - Giuliano Razzoli in Oceania per gare FIS : Dopo i gigantisti tocca agli slalomisti. L’inverno si avvicina e la nazionale italiana di sci alpino va per radunarsi al completo sulle nevi argentine di Ushuaia. Sabato 25 agosto voleranno verso il Sudamerica in tre: Manfred Moelgg, Stefano Gross, Fabian Bacher, ai quali si aggiungerà pochi giorni dopo Roberto Nani. Tre settimane di raduno per loro. Differente invece l’avvicinamento alla Coppa del Mondo per il campione olimpico di ...

Sci alpino - l’Italia si raduna in Argentina. A Ushuaia parte la rincorsa verso la Coppa del Mondo : L’Italia inizia a preparare la lunga stagione invernale. Mancano più di due mesi alla prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino ma questo è il momento per intensificare la preparazione. Il primo scaglione delle nazionali è pronto per partire alla volta di Ushuaia (Argentina): gli azzurri del gigante partiranno mercoledì 22 agosto e rimarranno in Sudamerica finto al 18 settembre. Sul primo aereo saliranno Giulio Bosca, Luca ...

SOFIA GOGGIA/ Medaglie e vittorie in (quasi) tutte le specialità dello Sci alpino : SOFIA GOGGIA è una sciatrice alpina italiana polivalente classe 1992 di Bergamo. Robusta, forte e potente, gareggia ad alti livelli in diverse specialità. CARLO CATTANEO(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 14:38:00 GMT)

Sci alpino - Elena Fanchini ha sconfitto il tumore e ora ha ripreso gli allenamenti : Due settimane fa c’era un sano ottimismo da parte di Elena Fanchini sulla possibilità di sconfiggere il tumore che portava dentro di sé da diversi mesi. Oggi quel sano ottimismo s’è trasformato in una felicissima certezza: l’azzurra ha messo definitivamente alle proprie spalle la brutta avventura col proprio corpo ed è pronta a riprendersi il tempo passato a curarsi. La notizia è stata ripresa da Eurosport, che per celebrarla ...

Calendario Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : le date e il programma di tutte le gare dell’inverno : La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino (maschile e femminile) scatterà nel weekend del 27-28 ottobre a Solden. Come da tradizione sarà il ghiacciaio austriaco a ospitare il primo appuntamento della stagione invernale che si concluderà poi con le Finali in programma a Soldeu (Andorra) dal 13 al 17 marzo. Ci aspettano cinque mesi di grandi spettacolo con i più grandi campioni della neve che si daranno battaglia per la conquista delle ambite ...

Sci alpino - infortunio per Federica Brignone : problemi al ginocchio sinistro per l’azzurra : infortunio per Federica Brignone, che complica la preparazione dell’azzurra verso la prossima stagione agonistica dello sci alpino: l’azzurra, secondo quanto comunicato dalla FISI, è caduta durante un allenamento in Svizzera riportando uno stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro ed una forte contusione ossea. Prima contromisura l’applicazione di un tutore, che la sciatrice classe 1990 dovrà portare ...