Sanremo 2019 | Paola Cortellesi e Miriam Leone papabili conduttrici?

Festival di Sanremo 2019 - Claudio Baglioni vuole queste due attrici : chi prende il posto di Favino e Hunziker : Il no rifilato a Claudio Baglioni da parte di Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker ha evidentemente avuto un peso piuttosto rilevante sulle grandi news in vista di Sanremo 2019 . Il direttore ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni - categorico : “Non sarà un’edizione talent” : Anche nell’edizione 2019 del Festival di Sanremo non ci saranno eliminazioni tra i Big in gara. Lo spiega Claudio Baglioni parlando anche del concerto-evento che terrà in autunno all’Arena di Verona, trasmesso su Rai1, per festeggiare i suoi 50 anni di carriera, cui seguirà un lungo tour. «Presentando la scorsa edizione del Festival, dissi che avrei voluto avere più tempo. Sentivo il bisogno di completare il percorso – chiarisce Baglioni ...

Sanremo 2019 senza eliminazioni : Baglioni spiega le sue scelte con le Nuove Proposte a dicembre : Sanremo 2019 senza eliminazioni tra i Campioni, tra i Big presenti. Claudio Baglioni, confermato alla direzione artistica della kermesse canora italiana per il secondo anno consecutivo, spiega le sue scelte in esclusiva a Sorrisi e Canzoni TV, nel numero in edicola questa settimana. Dallo stop alle eliminazioni alla categoria delle Nuove Proposte scorporata dal Festival per essere trasmessa a dicembre su Rai1, Baglioni racconta le sue ...

Festival di Sanremo 2019 tra Paola Cortellesi e Miriam Leone co-conduttrici con Baglioni : Il Festival di Sanremo 2019 conferma Claudio Baglioni nel ruolo di conduttore della kermesse e di direttore artistico. Chi sceglierà come co-conduttrici? I nomi in rete in questi giorni sono quelli di Paola Cortellesi e di Miriam Leone, in pole position per un posto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo il prossimo febbraio. Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino quest'anno non ci saranno. I due co-conduttori lasceranno il posto ad altri ...

Festival di Sanremo 2019 - Claudio Baglioni vuole al suo fianco Paola Cortellesi : ecco tutte le anticipazioni : Claudio Baglioni è al lavoro con il suo gruppo per realizzare l’edizione 2019 del Festival di Sanremo. Dopo il clamoroso successo dell’ultima edizione della kermesse ligure, vista da 10.869.000 telespettatori e il 52,16%, avrà il difficile compito di bissare o addirittura superare questi risultati. Squadra che vince non si cambia. O quasi, perché non ci saranno sul palco dell’Ariston Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. ...

Sanremo Giovani 2019 : il regolamento : Ufficializzato il regolamento della prossima edizione di Sanremo Giovani, il Contest canoro che selezionerà i due cantanti in gara a Sanremo 2019 La grande macchina di Sanremo è oramai partita. Anche se mancano ancora sette mesi alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni e le prime notizie ufficiali. Al momento le uniche certezze riguardano il bis di Claudio Baglioni che ha accettato ...

Sanremo Giovani 2019 - ecco tutte le novità : c'è il regolamento : E' stato pubblicato il regolamento per partecipare a Sanremo Giovani che andrà in onda a dicembre 2018. I due vincitori parteciperanno insieme ai Big al Festival di Sanremo 2019 condotto da Claudio ...

