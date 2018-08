Sanità | gli infettivologi | “Urge un nuovo Piano Nazionale contro Zanzare e Zecche”

Sanità. Arru incontra i sindaci d'Ogliastra per l'emergenza "depauperamento organico sanitario" : L'ospedale di Lanusei avrà tutti i servizi previsti dalla riforma della Rete ospedaliera. Lo ha ribadito l'assessore della Sanità, Luigi Arru, incontrando questa mattina i sindaci di Ulassai, Ussassai,...

Dodici migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari. L’Albania accoglierà venti profughi : Concluso lo sbarco dei primi Dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitarie. Sono saliti sulle ambulanze diretti all’ospedale Garibaldi. L’ordine di sbarco è stato deciso dal Viminale per 17, ma cinque donne si sono rifiutate di scendere, perché intendono farlo solo con i l...

Sedici migranti potranno sbarcare dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo sugli altri : È stato l’Ufficio di Sanità marittima di Catania a ordinare lo sbarco immediato delle undici donne e dei cinque uomini dalla nave Diciotti della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania. Le donne avrebbero subito stupri durante le permanenza nei campi della Libia, con traumi fisici e psicologici evidenti. Sulle donne, in par...

Sanità : ‘micro-team’ al posto dell’unico medico di famiglia : Un micro-team composto da un infermiere care manager (Icm) e due assistenti, uno sanitario e uno amministrativo, che possono riceve il paziente dell’ambulatorio di medicina generale e aiutare il camice bianco in alcune attività che oggi sottraggono tempo all’assistenza e alle visite. E’ la proposta avanzata in Gran Bretagna dall’associazione no-profit The King’s Fund. Secondo l’associazione – riporta il ...

Orgoglio Civico : "Politica sanitaria Regionale in ritardo nel piceno" : Come Orgoglio Civico abbiamo sempre sostenuto, ma in fondo non inventiamo nulla, che la crescita sanitaria, supportata da una buona cultura Civico-sanitaria, è determinata da investimenti a breve, ...

Dagli asili alla Sanità : le novità in attesa della Legge di Bilancio - : Le misure che ministeri e forze di maggioranza presenteranno a settembre interessano anche risparmiatori e famiglie con neonati a carico

Tagli alla Sanità - beffa Camera di Commercio e fallimento Cosif : per la Cisl "sarà un settembre torrido" : Tutto questo, sia chiaro a tutti per evitare che qualche sindaco versi lacrime da coccodrillo, è stato possibile per una sgradevole arrendevolezza della politica locale e degli stessi sindaci. Sul ...

Sanità : anche in Puglia trapianti con sistema crossover : Il sistema sanitario pugliese ha potuto partecipare, nei giorni scorsi, al sistema crossover, un processo di scambi incrociati di organi che consente di procedere all’implementazione dell’organo anche in casi di incompatibilità. Ne hanno parlato oggi a Bari il presidente della Regione Puglia e assessore alla Salute Michele Emiliano e Loreto Gesualdo, coordinatore del Centro Regionale trapianti. Si tratta di un sistema che attraverso ...

Da bollette e Sanità una stangata per gli italiani : '7.300 euro l'anno a testa' : Spese choc da bollette e sanità, secondo quanto stima l'ufficio studi della Confcommercio: dall 'energia elettrica ai ticket sanitari alle assicurazioni , per il 2018 la quota di 'spese obbligate' si ...

Vaccini - gli esperti : “L’autocertificazione non è utilizzabile in Sanità” : L’autocertificazione non è utilizzabile in sanità e per quanto riguarda i Vaccini, oltre a mettere in crisi l’obbligo vaccinale, contrasta anche con la normativa vigente sulla sburocratizzazione che testualmente recita: “I certificati medici, sanitari (…) non possono essere sostituiti da altro documento”. E’ quanto sostiene, in sintesi, il Collegio dei professori ordinari di Pediatria che “manifesta ...