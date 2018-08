: #Stopinvasione. ll mio obiettivo è bloccare barconi e barchini, è organizzare nei Paesi africani degli sportelli ch… - matteosalvinimi : #Stopinvasione. ll mio obiettivo è bloccare barconi e barchini, è organizzare nei Paesi africani degli sportelli ch… - lauraboldrini : Finalmente #Salvini sta facendo ciò che si deve:sette donne e sei uomini bisognosi di cure mediche sono appena sbar… - straneuropa : Salvini ha detto che sono illegali. Falso. A bordo della Diciotti, fra gli altri, ci sono ancora 130 eritrei e due… -

Sui migranti secondari, "siamo vicini a un accordo con la Germania,ma sia chiaro, deve essere a saldo zero". Lo dicein conferenza stampa in Prefettura a Milano, dopo il vertice con il premier ungherese Orban: "è undell'Ungheria". Un caso come Diciotti "conto che non si riproponga", ma "se si riproponesse avrei lo stesso identico atteggiamento". E:"Macron, che è ai minimi storici della popolarità, dovrebbe mostrare solidarietà riaprendo Ventimiglia. E questo può farlo anche domani mattina".(Di martedì 28 agosto 2018)