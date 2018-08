Salvini | sinistra esiste solo per difendere l' Ue dei banchieri

Vertice Salvini-Orban a Milano per costituire la “Lega delle Leghe” in Europa : M5S irritato - la sinistra protesta in piazza : Nella giornata di oggi è previsto l'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban, che si svolgerà per motivi logistici nei locali della prefettura di Milano. Il Pd milanese, Anpi, la Cgil e LeU hanno indetto un presidio di protesta alle ore 17.00 in piazza San Babila, a circa 500 metri dall'evento.Continua a leggere

Milano : tutto pronto per l'incontro Salvini-Orban Sinistra e associazioni in piazza per protestare : Il ministro dell'Interno e il premier ungherese si incontreranno in Prefettura, in piazza San Babila è prevista una manifestazione di protesta

Ong - i centri sociali - la Cgil... prove di sinistra in piazza durante l'incontro tra Salvini e Orban a Milano. I 5 Stelle - divisi - restano a casa : Da una parte le associazioni che da sempre accompagnano il percorso di accoglienza degli immigrati sotto la Madonnina, le Ong, i centri sociali, la Cgil, l'Anpi, i Sentinelli, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini e una buona fetta della sinistra locale e nazionale. Dall'altra, il sovranismo della coppia Salvini-Orbàn che punta a collocare l'Italia nell'orbita di Visegrad in chiave anti-migratoria e anti-europea. Due visioni ...

Jesolo - un clandestino stupra? Per la sinistra è colpa di Salvini : A Jesolo si è consumata una violenza sessuale. Una ragazzina di appena 15 anni ha denunciato di essere stata stuprata da un uomo. La procura di Venezia e la squadra mobile hanno identificato e fermato un 25enne senegalese, gravemente indiziato per aver commesso il crimine. E di chi è la colpa per la sinistra? Di Matteo Salvini, ovviamente.I fatti, come noto, risalgono allo scorso 23 agosto. Secondo quanto raccontato dal ministro dell'Interno il ...

Salvini incontra Orban : M5S prende le distanze. E la sinistra si mobilita : A margine della vicenda della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania, il ministro dell'Interno continua la sua politica di dialogo con l'Ungheria. L'incontro tra il primo ministro di ...

Salvini incontra Orban : M5S prende le distanze. ?E la sinistra si mobilita : Salvini incontra Orban e i Cinque stelle prendono le distanze dall'alleato. A margine della vicenda della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania, il ministro dell'Interno continua la sua politica di dialogo con l'Ungheria. L'incontro tra il primo ministro di Budapest e il vicepremier leghista si terrà martedì in prefettura a Milano. "L'incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban - scrivono in una nota i capigruppo M5S di Camera e ...

[L'analisi] Vi spiego perché Salvini dal suo punto di vista ha ragione e perché la sinistra ha perso tutto : ... sia pure con i consueti veli, falsamente, rassicuranti dei governi e delle istituzioni politico-finanziarie: nella primavera scorsa, il quotidiano tedesco di economia e finanza Handelsblatt dava ...

Assedio della sinistra su Salvini : "Si apra un fascicolo su Diciotti" : Tutti contro Matteo Salvini. Politici, magistrati, ex presidenti della Camera. Sulla questione della Nave Diciotti, arrivata a Catania ma non autorizzata allo sbarco dei migranti, la sinistra è tornata all"attacco del ministro dell"Interno e della decisione del governo di non far subito scendere in porto i 177 immigrati.Per carità, non è strano che avversari politici non condividano le idee del capo del Viminale di turno. Il leader della Lega in ...

"Macron? Si sta Salvinizzando". E la sinistra francese lo attacca : Macron si sta 'salvinizzando'. È questa l'accusa che circola tra varie personalità della sinistra francese in queste ore. Il silenzio del presidente francese di fronte all'appello dell'Aquarius, alla ...

Macron? Si sta "Salvinizzando" E la sinistra francese ora lo insulta : Proprio a quel ministro che aveva definito artefice di una politica vomitevole riguardo al fatto di non accogliere quella stessa nave, l'Aquarius, che il 10 giugno virava verso l'Italia con a bordo ...

Macron? Si sta "Salvinizzando" ?E la sinistra francese ora lo insulta : Macron si sta "salvinizzando". È questa l'accusa che circola tra varie personalità della sinistra francese in queste ore. Il silenzio del presidente francese di fronte all'appello dell'Aquarius, alla ricerca di un porto per far sbarcare i 141 migranti a bordo, è stato infatti piuttosto assordante.Génération-s, il partito fondato l'anno scorso da Benoît Hamon, si è rivolto direttamente a Macron attraverso una nota: "Chiediamo solennemente al ...

Senaldi (Libero) vs Fratoianni : “Voi di sinistra avete ammazzato gente onesta e attaccate Salvini”. “Lei ha bevuto” : Bagarre infuocata a In Onda (La7) sull’immigrazione (qui la prima parte) e sui recenti casi di cronaca di matrice razzista. Il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi, prima ha un vivace battibecco con uno dei conduttori, Luca Telese, il quale condanna l‘episodio dei due tredicenni che hanno sparato a un giovane gambiano nel Pistoiese e critica l’appellativo “goliardia” con cui è stato bollato l’atto ...

Salvini attaccato dalla Sinistra : "fiero di essere troglodita"/ "Via genitore 1 e 2" : è scontro politico : Matteo Salvini: "Via genitore 1 e 2 dal modulo di richiesta carta d'identità”. Sinistra all'attacco del ministro dell'Interno, è scontro politico: le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:34:00 GMT)

Matteo Salvini al 40% : tremano grillini e sinistra : Il consenso per la Lega di Matteo Salvini è al massimo. Passano le settimane e il leader sembra una macchina