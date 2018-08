Salvini | ' Siamo vicini a una svolta storica per il futuro dell' Europa'

Salvini accoglie Orban : "Siamo vicini a svolta storica a livello continentale" : Preoccupazione a Bruxelles per l'esito dell'incontro alla prefettura di Milano tra il vicepremier Matteo Salvini e il primo...

Jesolo - per lo stupro della 15enne fermato un senegalese. Salvini : «Non possiamo espellerlo» : stupro della quindicenne a Jesolo: è stato fermato un senegalese di 25 anni, rintracciato dalla polizia a Venezia Mestre in un hotel. Era già conosciuto dalle forze dell'ordine e...

Ragazza stuprata in spiaggia a Jesolo - Salvini : 'Senegalese aveva precedenti - ma non possiamo espellerlo' : Matteo Salvini scrive un lungo post sul caso della quindicenne violentata in spiaggia a Jesolo . ' È stato arrestato questa notte dalla Polizia di Venezia, che ringrazio!, Mohamed Gueye, IMMIGRATO ...

Diciotti - l’appello di Laura Boldrini a Salvini : “Siamo al grottesco. Se è un uomo faccia sbarcare le donne” : Durante l’ultima puntata di InOnda (La7) Laura Boldrini, in collegamento dal porto di Catania, rivolge un appello accorato a Matteo Salvini affinché faccia sbarcare le 11 donne ancora costrette a bordo della nave Diciotti “in condizioni precarie”. L'articolo Diciotti, l’appello di Laura Boldrini a Salvini: “Siamo al grottesco. Se è un uomo faccia sbarcare le donne” proviene da Il Fatto ...

Salvini parla della Diciotti e indossa la polo degli Alpini - l’Ana replica : “Siamo apartitici - non vogliamo accostamenti” : Siamo “un’associazione apartitica” e “ogni eventuale accostamento dei nostri simboli a situazioni politiche, personaggi politici o altro non è assolutamente promosso né voluto“. Gli Alpini rispondono con un comunicato all’ultima diretta Facebook di Matteo Salvini sul caso dei migranti bloccati a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera nel porto di Catania. Il ministro dell’Interno nel video ...

Revoca concessioni autostrade - strage ponte di Genova/ Rischio penali - Salvini : "Non siamo al mercato" : Revoca delle concessioni ad autostrade per l'Italia dopo crollo del ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 15:57:00 GMT)

Salvini : “Abbassiamo le tasse già nel 2018 - poi introdurremo anche il quoziente familiare” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, promette un abbassamento delle tasse già nel 2018. E annuncia che il suo obiettivo è quello di introdurre, entro la fine della legislatura, il quoziente familiare: "L’obiettivo è rendere il nucleo familiare un soggetto fiscalmente riconosciuto, in modo da premiare la natalità".Continua a leggere

Pistoia - nel centro che ospita i migranti. “Qui spari - insulti e minacce di morte - siamo isolati. Salvini? Colpe anche Minniti” : Babukar Ndolo, Musa Keita e Ibrahim Makalow vengono dal Gambia e fanno parte del centinaio di migranti ospitati nel centro di accoglienza straordinaria (Cas) della parrocchia di Vicofaro a Pistoia. Hanno compiuto viaggi durati anni, sono stati detenuti e torturati nelle carceri libiche. Adesso studiano e sono impegnati nei progetti di formazione e di lavoro, come la pizzeria che apre ogni sabato sera, la sartoria e l’orto biologico. A una ...

Moavero contro Salvini : 'Siamo stati emigranti - ricordiamocelo quando altri arrivano in Europa' : 'Siamo stati, fino ai primi anni Sessanta del Ventesimo secolo, appena ieri, una nazione di emigranti nel mondo' ha sottolineato Moavero. 'Anche in Europa siamo andati stranieri, in paesi stranieri, ...

«Zingari scendete - avete rotto i c...» - l'annuncio choc sul treno a Cremona : aperta inchiesta. Salvini : pensiamo ai passeggeri : «I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. scendete perché avete rotto. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i...

Cremona - annuncio razzista della capotreno : «Zingari - avete rotto i c...» Salvini con lei : «Pensiamo ai passeggeri» : La frase discriminatoria di un’operatrice di Trenord diffusa dagli altoparlanti sul convoglio che va da Milano a Mantova. La denuncia di alcuni passeggeri. Ora si valutano i provvedimenti: la dipendente rischia il licenziamento

Fico smarca i 5 Stelle da Salvini : “Siamo forze distinte e alternative”. Tav? “Non dimentichiamo la battaglia per il no” : “Siamo forze politiche ben distinte e alternative”. E’ il presidente della Camera Roberto Fico a tracciare una linea identitaria tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Sui migranti, sulle grandi opere come la Tav, sulla legge Mancino, sulla legge sul caporalato. E’ la terza carica dello Stato (non per la prima volta) a far sentire più forte la voce del Movimento. Questa volta lo fa con un’intervista a Repubblica, ...

Fico : 'Vie legali per migranti e stop alla Tav. Noi siamo diversi da Salvini' : Governo ultime notizie - Le ultime sul governo e sulla politica italiana - Diretta , aggiornare la pagina per le ultime news, Mercoledì 8 agosto ore 08.50 Fico: 'siamo diversi da Salvini: vogliamo vie legali per i migranti e stop Tav' . 'Le vie legali ...

Fico : “Siamo diversi da Salvini - diciamo no alla Tav e sì a vie legali d’accesso per i migranti” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea le differenza tra le due forze che compongono il governo: M5s e Lega. "Restiamo ben distinti e alternativi", afferma ribadendo il suo 'no' alla Tav e l'idea di assicurare "vie legali di accesso" per i migranti contro il trafFico di esseri umani: "Un'immigrazione controllata e sostenibile può portare benefici per tutti".Continua a leggere