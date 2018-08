Salvini-Orban | Martina | vogliono riportare Ue agli anni ' 30

Il botta e risposta tra Macron e l'asse Salvini-Orbàn : Emmanuel Macron ci sta e rilancia la sfida a Matteo Salvini e Viktor Orbàn. Il premier ungherese aveva definito il presidente francese "il principale oppositore" dei sovranisti europei e l'inquilino dell'Eliseo ha prontamente raccolto il guanto e alzato la posta, includendo nel novero dei 'nemici' anche il ministro dell'Interno italiano e leader leghista, Matteo Salvini. "Hanno ...

Ue : Salvini - con Orban al lavoro per un'alleanza contro le sinistre : "Non mi permetto di chiedere che destino dare a lui e al suo movimento politico. Stiamo lavorando a un'alleanza che escluda i socialisti e le sinistre e porti a centro le identità che nostri movimenti rappresentano. Possiamo unire energie diverse con un obiettivo comune". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha risposto sull'ipotesi di una sua richiesta al premier ungherese, Viktor Orban, ...

Quattro cose che Salvini può imparare da Orban : Dar vita a una "Lega della Leghe", un ombrello sotto il quale raccogliere larga parte dei movimenti sovranisti europei, è il progetto al quale Matteo Salvini sta lavorando in vista delle cruciali elezioni europee del prossimo maggio. Un progetto che non può non passare per l'Ungheria di Viktor Orban, il leader dal quale - in coincidenza con l'acuirsi della crisi migratoria - è partita ...

Salvini e Orban contro Macron e Merkel : alle europee 2019 può finire l'era destra-sinistra : Non è la politica che sognava Spinelli, no . È confusa, sporca, segnata da odi, ambiguità e insulti su Facebook. Quindi, in sostanza, è politica vera. Mai così vera, forse tale sul serio per la prima ...

Cosa c'è in ballo nella guerra tra Macron e l'asse Salvini-Orbàn : Emmanuel Macron ci sta e rilancia la sfida a Matteo Salvini e Viktor Orbàn. Il premier ungherese aveva definito il presidente francese "il principale oppositore" dei sovranisti europei e l'inquilino del'Eliseo ha prontamente raccolto il guanto e alzato la posta, includendo nel novero dei 'nemici' anche il ministro dell'Interno italiano e leader leghista, Matteo Salvini. "Hanno ...

Salvini-Orban - la sfida di Macron : «Sono il vostro nemico». L'Ue avverte sui conti - l'ira di Di Maio : ... Macron accetta di radicalizzare lo scontro con i leader sovranisti, nella speranza di conquistare nuovi alleati e magari provocare una nuova ricomposizione politica stavolta a livello europeo, per ...

SOVRANISMI/ Salvini-Orbán - aveva ragione Eliot : tutto finirà in uno sbadiglio generale : l governo si muove sulla linea dell'"andare-via-da" e il sovranismo fa alleanze con i perdenti. Ma ciò non deve stupire perché il caos regna sovrano.

Macron : 'Orban e Salvini fanno bene a considerarmi loro avversario' : 'Questo implica serietà e senso di responsabilità, rimanendo attaccati ai nostri valori, quali il diritto d'asilo, con una vera politica nei confronti dei paesi di origine e all'interno. Che non è ...

MACRON CONTRO Salvini-ORBAN : “NEMICI UE”/ Le Pen - “incontro fondativo” : Renzi - “siete pessimi” : MACRON replica dopo inCONTRO SALVINI-ORBAN: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra: Sala, "siamo CONTRO Europa-feudo dei muri"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:30:00 GMT)

Macron contro Orban e Salvini : “Sono il vostro principale oppositore”. Il Viminale : “Anziché parlare - apra le frontiere francesi” : "Se ritengono che la Francia sia il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ci piace e che non imporrebbe alcuna forma di responsabilità e solidarietà, allora hanno ragione, sono il loro oppositore principale", ha tuonato il presidente francese Emmanuel Macron contro Orban e Salvini. "Anziché dare lezioni agli altri governi spalanchi le proprie frontiere, a partire da quella di Ventimiglia. E ...

Macron : 'Io avversario di Orban e Salvini? Hanno ragione' : Roma - In visita in Danimarca, il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto agli attacchi di Viktor Orban e Matteo Salvini affermando che i due 'Hanno ragione' a vederlo come il loro 'principale ...

Macron : 'Sono il principale avversario di Orban e Salvini' : ... e ciò presuppone serietà e spirito di responsabilità, restando fedeli ai nostri valori, come il diritto d'asilo, con una vera politica nei confronti dei paesi d'origine e all'interno. Non è quello ...

Macron vs Salvini : “con Orban siete nemici dell’Ue”/ Ministro “stia zitto - pensi a Francia” : tensioni Europa : Macron replica dopo incontro Salvini-Orban: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra: Sala, "siamo contro Europa-feudo dei muri"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:16:00 GMT)

Macron si prende la sinistra europea : «Orban e Salvini fanno bene a considerarmi loro oppositore» : «Non cederò niente ai nazionalisti e a coloro che difendono i discorsi di odio. Se vogliono vedere in me il loro oppositore principale, hanno ragione». Così il presidente...