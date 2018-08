Salvini-Orban | incontro a Milano Ultime notizie | alleati sui migranti Viktor in Europa

Vertice Salvini-Orban a Milano per costituire la “Lega delle Leghe” in Europa : M5S irritato - la sinistra protesta in piazza : Nella giornata di oggi è previsto l'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban, che si svolgerà per motivi logistici nei locali della prefettura di Milano. Il Pd milanese, Anpi, la Cgil e LeU hanno indetto un presidio di protesta alle ore 17.00 in piazza San Babila, a circa 500 metri dall'evento.Continua a leggere

Milano : tutto pronto per l'incontro Salvini-Orban Sinistra e associazioni in piazza per protestare : Il ministro dell'Interno e il premier ungherese si incontreranno in Prefettura, in piazza San Babila è prevista una manifestazione di protesta

Sfida alla Ue - il governo cerca nuovi alleati : Salvini-Orban e Conte-Babis : ROMA A palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis e a Milano il primo ministro ungherese Viktor Orban. Continua la caccia del governo ai partner alternativi. Il premier...

Cosa avranno da dirsi Viktor Orbàn e Matteo Salvini? : L'idea è di "non parlare di immigrazione" perché tanto su quel tena Matteo Salvini e Viktor Orbàn sono d'accordo: "massima protezione delle frontiere esterne". Ma allora Cosa c'è nell'agenda dell'incontro ra il ministro dell'Intreno e il premier ungherese a Milano? "Parleremo di economia" ha detto Salvini al Corriere, "in Ungheria il ...

Salvini-ORBAN - INCONTRO A MILANO/ Ultime notizie : leader Lega molla l'Europa e porta l'Italia verso Visegrad? : SALVINI-ORBAN, INCONTRO a MILANO: Ultime notizie, vertice in prefettura alle 17. M5s si smarca, sinistra in piazza per protestare. verso internazionale sovranista per "superare" l'Europa?(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 09:45:00 GMT)

Migranti : nel pomeriggio incontro Salvini-Orban a Milano : Mentre il premier Conte riceve il collega ceco Andrej Babis: altro alfiere dell'Est nel 'gruppo Visegrad'. Guerra di cifre sul bilancio Ue, Oettinger: 'Macchè 20 miliardi, ne versate solo 3' -

Migranti - vertice Salvini-Orban a Milano. Manifestazioni di protesta - : Il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese si vedono alle 17 in Prefettura. Al centro dell'incontro la questione Migranti, ma anche le Europee. Presidio "Europa senza muri" in ...

Chi è Viktor Orbán - il premier ungherese che incontra Salvini : (Foto: flickr.com / Fuhumedia) Martedì 28 agosto è il giorno dell’incontro, a Milano, tra il ministro dell’Interno e vicepremier italiano Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Mihály Orbán, figura spesso criticata per le sue posizioni anti-europeiste e contro l’immigrazione. Nato nel 1963 a Székesfehérvár, Orbán è diventato segretario dell’organizzazione giovanile comunista a 24 anni, nel 1987. Un orientamento politico durato una ...

Orban a Milano da Salvini per blindare i confini d'Europa : Alleato del governo italiano per ridurre il peso di Bruxelles e soprattutto per blindare le frontiere Ue, ma senza abbandonare il protettivo tetto del Partito popolare europeo. Viktor Orban arriva oggi a Milano per incontrare Salvini – accolto dalle proteste dei movimenti, del Pd e dei partiti di sinistra - e punta a passeggiare nella sede della prefettura tenendo il piede in due scarpe. Perché il premier ungherese non sembra affatto ...

Vento dell'est sul governo. Salvini vede Orban in prefettura "per motivi logistici". Conte incontra il premier ceco Babis : "In Italia ho un solo grande amico, Silvio Berlusconi". Lo diceva il primo ministro ungherese Viktor Orban il 16 maggio scorso. Non è più così. L'operazione di Matteo Salvini, molto facilitata dai feedback positivi provenienti da Orban e dal suo entourage, è quella di sfilare una volta per tutte il premier ungherese dall'alveo del popolarismo europeo, che ha in Berlusconi, per non parlare di Antonio Tajani, uno dei ...

Ong - i centri sociali - la Cgil... prove di sinistra in piazza durante l'incontro tra Salvini e Orban a Milano. I 5 Stelle - divisi - restano a casa : Da una parte le associazioni che da sempre accompagnano il percorso di accoglienza degli immigrati sotto la Madonnina, le Ong, i centri sociali, la Cgil, l'Anpi, i Sentinelli, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini e una buona fetta della sinistra locale e nazionale. Dall'altra, il sovranismo della coppia Salvini-Orbàn che punta a collocare l'Italia nell'orbita di Visegrad in chiave anti-migratoria e anti-europea. Due visioni ...

Migranti : anche Cgil - LeU e Radicali a presidio Milano contro Salvini-Orban : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - Ci saranno anche la Cgil Lombardia, Liberi e Uguali, i Radicali, con l'Associazione Enzo Tortora Radicali Milano e il gruppo +Europa con Emma Bonino in Lombardia, e la Cnca regionale alla manifestazione di domani in piazza San Babila a Milano per protestare contro l'inc

L'Ungheria e l'alleanza con l'Italia : domani il vertice Salvini-Orban : L'Ungheria appoggia l'Italia sulla lotta all'immigrazione? Se da un lato c'è un filo diretto tra Budapest e Salvini, dall'altro, proprio sul caso Diciotti, dalL'Ungheria è arrivato un "no" sull'accoglienza dei migranti sbarcati dalla nave della Guardia Costiera. Alla vigilia però dell'incontro tra Salvini e Orban, il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto ha affermato: "Nella politica d'immigrazione delL'Ungheria e dell'Italia ci sono ...

Tajani - Salvini convinca Orban su Dublino : ROMA, 27 AGO - "Mi auguro che Salvini convinca Orban a approvare la riforma di Dublino". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, in merito al previsto incontro a Milano tra il ...