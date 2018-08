Salvini-Orban distruggano l' Ue Poi si riparte senza i tecnocrati

Salvini e Viktor Orban vicini a una svolta storica per futuro dell’Europa? : Salvini e Viktor Orban vicini a una svolta storica per futuro dell’Europa? Matteo Salvini “gode in Ungheria di un rispetto assolutamente… L'articolo Salvini e Viktor Orban vicini a una svolta storica per futuro dell’Europa? proviene da Essere-Informati.it.

Milano - presidio a San Babila contro vertice Salvini-Orban. FOTO : Milano, presidio a San Babila contro vertice Salvini-Orban. FOTO A poche centinaia di metri dalla Prefettura, dove era in corso l'incontro fra il ministro dell'Interno italiano e il premier ungherese, diverse persone hanno preso parte a un presidio anti-sovranista e pro-accoglienza sotto la sigla "Europa Senza Muri". LA ...

Asse Salvini-Orban : “Fermare l’immigrazione è possibile - vicini a svolta storica per l'Ue” : Incontro a Milano tra il ministro dell'Interno e il premier ungherese. "Dal successo di Salvini dipende la sicurezza dell'Unione e lo invitiamo a non indietreggiare" ha spiegato Orban. "Sono fiero e orgoglioso di rappresentare un punto fermo per tutto il continente europeo. Stiamo lavorando per un'alleanza i Europa che escluda le sinistre e riporti al centro le identità" ha dichiarato Salvini.Continua a leggere

Europa : Boccia - Pd - - Salvini-Orban lavorano per sfasciarla - noi per nuova Ue : Roma, 28 ago 18:42 - , Agenzia Nova, - Salvini e Orban lavorano per costruire un mondo di muri, fili spinati e per sfasciare l'Europa; le decisioni che prenderanno impattereranno,... , Com,

Orban : «Matteo mio eroe - possibile fermare immigrati». Asse con Salvini. Migliaia in piazza a Milano : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

Milano - Salvini incontra Orban. La protesta delle opposizioni in San Babila : Faccia a faccia a Milano tra il vicepremier Matteo Salvini e il primo ministro Ungherese, Viktor Orban. Al centro dell'incontro la comune linea dura contro i migranti. I due concordano: "Per gestire ...

Il premier ungherese Orban a Milano : Salvini è il mio eroe : Milano, 28 ago., askanews, - 'Lui è il mio eroe'. Così il primo ministro ungherese Viktor Orban ha risposto ai cronisti che gli chiedevano di Matteo Salvini, prima dell'incontro in Prefettura a Milano.

Piazza San Babila piena per dire 'no' a Salvini - e Orban - : Milano, 28 ago., askanews, - A poche centinaia di metri dalla prefettura dove il ministro dell'Interno Matteo Salvini incontra il premier ungherese Viktor Orban, Piazza San Babila si è riempita di ...

Incontro Salvini-Orban - il premier : 'La migrazione si può fermare' : La nostra politica è quella di portare aiuto dove ci sono i guai e non portare i guai da noi. E con Salvini abbiamo trovato un punto d'Incontro in merito".

Ue : Salvini - con Orban al lavoro per un'alleanza contro le sinistre : "Non mi permetto di chiedere che destino dare a lui e al suo movimento politico. Stiamo lavorando a un'alleanza che escluda i socialisti e le sinistre e porti a centro le identità che nostri movimenti rappresentano. Possiamo unire energie diverse con un obiettivo comune". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha risposto sull'ipotesi di una sua richiesta al premier ungherese, Viktor Orban, ...

Milano - Orbán da Salvini : «Matteo è il mio eroe dimostra che i migranti si possono fermare anche via mare» : Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, nel corso della conferenza stampa in Prefettura a Milano dopo l'incontro con il vicepremier Matteo Salvini