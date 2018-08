Salvini | la manovra sarà seria e punterà su crescita e lavoro

Manovra - Salvini : sarà di crescita - di investimenti e lavoro : Milano, askanews, - "Stiamo lavorando a una Manovra economica seria, che faccia crescere questo paese a differenza delle ultime manovre economiche. Non abbiamo paura di qualche speculatore pronto a ...

Manovra - schiaffo a Salvini : altri soldi per il Meridione : La Manovra guarda più al Sud che al Nord. In qualche misura c'era da aspettarselo se si considera che il decreto Dignità ingessa i contratti di lavoro nel Settentrione più produttive. E se si pensa al ...

Manovra - Salvini : piaccia a Ue o no - smontiamo la riforma Fornero : Il vicepremier e ministro degli Interni, parlando a Lesina, in Puglia, ha lanciato un messaggio a Bruxelles: «faremo di tutto per rispettare i vincoli europei, ma prima vengono i diritti degli italiani: il diritto al lavoro, alla pensione, alla salute»...

Manovra - Salvini : rispetteremo vincoli europei ma prima gli italiani : Con la legge di bilancio "faremo di tutto per rispettare i vincoli europei, ma prima vengono i diritti degli italiani: il diritto al lavoro, alla pensione, alla salute". Lo ha detto Matteo Salvini, ...

Salvini : sui vaccini meglio educare che obbligare. La Manovra? Prima gli italiani : Da genitore preferisco educare, spiegare, convincere piuttosto che multare e obbligare: così funziona in tanti Paesi del mondo e dovrebbe funzionare anche in Italia", risponde nell'intervista a ...

Manovra - Salvini - Di Maio e la maledizione degli 80 euro : Sarà pure il governo del cambiamento, ma è anche il governo del paradosso. E così, al grido giallo-verde del cambiamo tutto, del dimenticare Renzi e dello smontare il renzismo si accompagna la postilla di Salvini e di Di Maio: però gli 80 euro non si toccano. E non si toccano perché "non vogliamo mettere le mani nelle tasche degli italiani". Formula che tra l'altro inventò Silvio Berlusconi, un altro ...

Manovra : soprattutto tagli spesa. Salvini e Di Maio : no aumento iva - no stop a 80 euro : Il bonus da 80 euro voluto da Renzi non sarà tolto e no ad aumenti dell'iva, ma tagli agli sprechi. Così dai due vicepremier Salvini e Di Maio. Obiettivo: ottenere flessibilità dall'Ue per flat tax e ...

Legge stabilità : Di Maio e Salvini - “Iva non aumenta”/ Ultime notizie Manovra - opposizione all'attacco : Legge di stabilità, aumento Iva? Di Maio e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicinare le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:31:00 GMT)

Manovra : stop all'Iva - sgravi fiscali ridotti. Via gli 80 euro - ma Salvini smentisce : Avvio della flat tax e del reddito di cittadinanza. Ma anche un primo intervento sulle pensioni e quella spinta agli investimenti che è il chiodo fisso del ministro dell'Economia Giovanni...

MANOVRA & GOVERNO/ I conti che fanno saltare il patto Salvini-Di Maio : Lega e M5s hanno però linee contrapposte che faranno saltare il banco.. Oggi ci sarà un nuovo vertice per la messa a punto della Legge di bilancio.

La Lega insiste sul condono - M5s rispolvera la battaglia sulle banche. Vertice sulla manovra (senza Salvini) : Secondo Vertice sulla manovra domani a Palazzo Chigi. L'appuntamento, in cui si parlerà anche di nomine Rai, si preannuncia ad alta tensione. Tra gli alleati di governo, infatti, continua la rincorsa a cavalcare nuove misure da inserire nei provvedimenti di bilancio. Una competition interna che vede la Lega intenzionata a guadagnare spazi di manovra sui temi economici, territorio "controllato" finora dai 5 Stelle, i quali hanno appena ...

Pensioni - Salvini assicura modifiche alla Fornero 'già da ottobre nella manovra economica’ : In tv e sui social il ministro dell’Interno Matteo Salvini continua ad assicurare l’impegno del governo gialloverde sulla riforma delle Pensioni e la riduzione delle tasse su cui si sono riaccese le speranze di milioni di italiani. Misure che la Lega ha promesso in campagna elettorale e che sono state messe nero su bianco nel contratto di governo stipulato con il Movimento 5 stelle guidato dall’attuale ministro del Lavoro Luigi Di Maio. ...

