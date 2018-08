Salvini incontra Orban | Uniti contro Macron per fermare l' immigrazione ...

Orban incontra Salvini - "svolta storica per l'Europa"/ Ultime notizie : l'ungherese - "Matteo non indietreggi" : Salvini-Orban, incontro a Milano: Ultime notizie, vertice in prefettura alle 17. M5s si smarca, sinistra in piazza per protestare. Verso internazionale sovranista per "superare" l'Europa?(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:59:00 GMT)

Orban incontra Salvini : “Fermare i migranti è possibile sia sul piano giuridico che fisico”. Migliaia in piazza per “Europa senza muri” : È durato un’ora l’incontro fra Viktor Orban e Matteo Salvini presso la prefettura di Milano. Il premier ungherese si è presentato in perfetto orario indossando una cravatta verde. Il ministro dell’Interno e vicepremier che lo stava aspettando ha scherzato: «Orban mi considera un eroe? Parole sagge»....

Milano - Orbàn pranza in centro : “Berlusconi è un amico - gli ho chiesto il permesso di incontrare Salvini” : In Italia “come amico ho Berlusconi, gli ho chiesto il permesso di incontrare Salvini questa volta”. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orbàn uscendo dal ristorante in cui ha pranzato a Milano. “‘Appoggi il fatto che io incontri Salvini?’ – ha detto di aver chiesto a Silvio Berlusconi – ‘Certo’, mi ha risposto lui”, ha concluso il premier magiaro. “In politica” ...

Il premier ungherese Orban a Milano per incontrare Salvini : “Lui è il mio eroe - ho chiesto il permesso a Berlusconi” : "Con Matteo Salvini vorrei fare una conoscenza personale. Lui è il mio eroe. È un mio compagno di destino sono molto curioso di conoscere la sua personalità. Sono un grande estimatore e ho alcune esperienze che forse potrei condividere con lui. Ho questa sensazione", ha dichiarato Orban ai giornalisti uscendo da un ristorante sito in zona Brera, poco prima di incontrare il ministro dell'Interno nei locali della prefettura di Milano.Continua a ...

Chi è Viktor Orbán - il premier ungherese che incontra Salvini : (Foto: flickr.com / Fuhumedia) Martedì 28 agosto è il giorno dell’incontro, a Milano, tra il ministro dell’Interno e vicepremier italiano Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Mihály Orbán, figura spesso criticata per le sue posizioni anti-europeiste e contro l’immigrazione. Nato nel 1963 a Székesfehérvár, Orbán è diventato segretario dell’organizzazione giovanile comunista a 24 anni, nel 1987. Un orientamento politico durato una ...

Vento dell'est sul governo. Salvini vede Orban in prefettura "per motivi logistici". Conte incontra il premier ceco Babis : "In Italia ho un solo grande amico, Silvio Berlusconi". Lo diceva il primo ministro ungherese Viktor Orban il 16 maggio scorso. Non è più così. L'operazione di Matteo Salvini, molto facilitata dai feedback positivi provenienti da Orban e dal suo entourage, è quella di sfilare una volta per tutte il premier ungherese dall'alveo del popolarismo europeo, che ha in Berlusconi, per non parlare di Antonio Tajani, uno dei ...

Salvini incontra Orban. E il M5s prende le distanze : Il M5s prende le distanze dalla Lega sull'incontro tra il ministro dell'interno, Matteo Salvini, e il premier ungherese, Viktor Orban, che si terrà martedì prossimo a Milano. Con una nota ufficiale dei due capigruppo di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, il Movimento 5 stelle mette nero su bianco la sua posizione a voler rivendicare una differenza di vedute. "L'incontro tra ...

