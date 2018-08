Salvini e Orban | la coppia sovranista dell’Europa

Italia : Salvini blinda asse sovranista con Orban - attacca Macron : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L’alleanza di Salvini con Orbán serve solo a Orbán. Parla Schneider : Roma. A chi desidera sapere come sarà l’Italia dopo cinque anni di questo governo, il professor Carsten Schneider della Central european university di Budapest consiglia di guardare all’Ungheria. “Immaginate che il quotidiano Repubblica venga affidato a un amico di Salvini e diventi un organo di pro

Nasce l'asse della destra europea. L'incontro Orban-Salvini a Milano : 'Contro i migranti è lui il mio eroe' : Il faccia a faccia a Milano rinsalda l'alleanza sovranista contro l'immigrazione e per la difesa dei confini nazionali ed europei. I due concordano: no alla gestione dei flussi, e ai ricollocamenti. ...

Salvini blinda l'asse sovranista con Orban. Premier ungherese : 'Sei il mio eroe' : È una politica estera a 360 gradi, puntiamo a non avere nemici, per rilanciare l'economia'. Un appuntamento politicamente rilevante, questo in Prefettura, contro cui, per la prima volta, la sinistra ...

Chiudere le frontiere ecco Salvini che accoglie Orban - Bruxelles trema : Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban. “Chiudere le frontiere”, il piano del nuovo asse anti migranti Matteo Salvini incontra Viktor Orban: un appuntamento fissato da tempo quello tra il ministro dell’Interno e vicepremier e il premier ungherese quello che si è tenuto oggi alle 17 a Milano. Un incontro non tanto istituzionale quanto politico quello tra il leader della Lega e di Fidesz, entrambi partiti che vedono ...

Orban-Salvini - a Milano la sinistra è uscita dai social : L’indignazione contro Matteo Salvini è tracimata dai social ed è scesa fisicamente in piazza. Dopo un’estate di opposizione essenzialmente virtuale contro il ministro dell’Interno e la sua politica sui migranti, un bel pezzo di sinistra milanese si è ritrovata in piazza San Babila per manifestare il proprio dissenso, approfittando dell’incontro in prefettura tra il leader leghista e il primo ministro ungherese Viktor ...

Nasce l'asse tra Salvini e Orban : "Insieme fermiamo gli sbarchi" : Vertice in Prefettura a Milano tra il vicepremier Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban. Il primo ministro ungherese dopo aver pranzato a Brera, ha incontrato il titolare del Viminale. Orban ha voluto sottolineare il rapporto che lega Roma e Budapest dopo l'insediamento del nuovo esecutivo. Il premier ungherese ha soprattutto rimarcato feeling politico con Salvini: "Lui è il mio eroe ed anche un mio compagno di destino. Sono molto ...

Europa - Salvini : “Siamo vicini a svolta continentale”. Orbàn : “Massimo rispetto. Da Ungheria tutto sostegno possibile” : Salvini “in Ungheria gode di totale rispetto, se vi si candidasse vincerebbe”. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, in conferenza stampa con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Milano. Ha aggiunto: “Siamo disposti a dare tutti gli aiuti possibili” per “la difesa dei confini”, ho detto a Salvini “anche che i migranti che sono già qui vanno riportati a casa loro. Bruxelles ...

Salvini blinda l'asse sovranista con Orban. Premier ungherese : «Sei il mio eroe» : «Siamo vicini a una svolta storica per il futuro dell'Europa: io e Viktor, ognuno nel proprio campo, stiamo lavorando per un'alleanza che escluda i socialisti. Oggi comincia un...

A Milano il vertice Salvini-Orban : "Fermare i migranti è possibile" : È l'azione di alcuni manifestanti e militanti dei centri sociali in segno di protesta per l'incontro tra Salvini e Orbàn, che portano avanti "una politica fascista". I manifestanti hanno anche appeso ...

Orban incontra Salvini - "svolta storica per l'Europa"/ Ultime notizie : l'ungherese - "Matteo non indietreggi" : Salvini-Orban, incontro a Milano: Ultime notizie, vertice in prefettura alle 17. M5s si smarca, sinistra in piazza per protestare. Verso internazionale sovranista per "superare" l'Europa?(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:59:00 GMT)

Milano - a migliaia contro Salvini-Orban : 20.10 migliaia di persone a Milano alla manifestazione "Europa senza muri" indetta da molte sigle per protestare contro l' incontro tra il premier ungherese Orban e il ministro dell'Interno Salvini. Tra gli interventi quello della ex presidente della Camera, Boldrini: "I nazionalismi hanno sempre portato guerra e distruzione, non sviluppo". In piazza anche i centri sociali: imbrattata con vernice rossa la targa del consolato ungherese.