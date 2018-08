Salvini blinda l'asse sovranista con Orban. Premier ungherese : «Sei il mio eroe» : «Siamo vicini a una svolta storica per il futuro dell'Europa: io e Viktor, ognuno nel proprio campo, stiamo lavorando per un'alleanza che escluda i socialisti. Oggi comincia un...

Orban a Milano da Salvini per blindare i confini d'Europa : Alleato del governo italiano per ridurre il peso di Bruxelles e soprattutto per blindare le frontiere Ue, ma senza abbandonare il protettivo tetto del Partito popolare europeo. Viktor Orban arriva oggi a Milano per incontrare Salvini – accolto dalle proteste dei movimenti, del Pd e dei partiti di sinistra - e punta a passeggiare nella sede della prefettura tenendo il piede in due scarpe. Perché il premier ungherese non sembra affatto ...