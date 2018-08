Saluti nazi e complicità. Com’è che l’ultradestra spopola in Sassonia : Berlino. Lunedì gli Späti di Chemnitz hanno chiuso tutti presto. Späti in tedesco è il nomignolo con cui si indicano i negozietti aperti fino a tardi, di norma gestiti da turchi o arabi. Lunedì è stato anche il giorno in cui l’ultradestra della Sassonia è tornata a marciare per le vie di Chemnitz, d