Salute | fino a 3 barrette di cioccolato al mese fanno bene al cuore

meteoweb.eu

: RT @WWF_Roma: A Stoccolma fino al 31/08 la #WorldWaterWeek. In un nuovo report @WWF sottolinea come i fiumi in buono stato di salute siano… - Graficnovel : RT @WWF_Roma: A Stoccolma fino al 31/08 la #WorldWaterWeek. In un nuovo report @WWF sottolinea come i fiumi in buono stato di salute siano… - DjAnicetofans : RT @djaniceto: dati hanno documentato che fino al 2,2% delle donne e il 6,8% degli uomini muoiono ogni anno a causa di problemi di salute l… -

(Di martedì 28 agosto 2018) Buono per il, così come per l’anima. E’ il, amatissimo dalla maggior parte delle persone e che ora viene definito un’arma per ridurre il rischio di insufficienza cardiaca da un ampio studio scientifico: la ricerca della Icahn School of Medicine del Mount Sinai di New York, presentata al congresso della Società europea di cardiologia (Esc) in corso a Monaco di Baviera, ha messo in luce che coloro che mangianocon moderazione corrono un pericolo del 13% inferiore di problemi al, rispetto a chi non ama questa delizia. Gli scienziati, studiando oltre mezzo milione di persone, hanno scoperto che ifici si hanno gustandoa trealdi cioccolata: sono i composti naturali del cacao chiamati flavonoidi ad aumentare ladei vasi sanguigni e ad aiutare a ridurre l’infiammazione. Ma attenzione: esagerare fa ...