: RT @MediasetTgcom24: Ryanair, siglato primo contratto collettivo dei piloti in Italia #ryanair - scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Ryanair, siglato primo contratto collettivo dei piloti in Italia #ryanair - FocusEconomia : #Ryanair: siglato primo contratto collettivo piloti ++ Sottoscritto con Anpac. Sindacato, avvenimento storico. Dop… -

L'Anpac ha sottoscritto ilcollettivo di lavoro per ididi base in Italia, dopo 8 mesi di trattative. Lo ha annunciato il sindacato,che parla di"avvenimento storico per il vettore irlandese,in quanto ilcollettivo di lavoro di diritto italiano sottoscritto è anche ilcollettivo di lavoro del personale navigantein Europa". Ilè stato sottoposto all'approvazione deiassociati, che lo hanno approvato a larga maggioranza.(Di martedì 28 agosto 2018)