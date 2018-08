Ryanair | il trolley in cabina da oggi si paga di più

Ryanair - nuova stretta : il trolley dal 1° novembre si paga sempre - anche in stiva : Ancora una stretta di Ryanair sulla politica dei bagagli a mano: dal 1° novembre per il piccolo trolley si pagherà sempre, anche per imbarcarlo in stiva. Al momento, invece, in base alle...

Ryanair - trolley o valigie saranno a pagamento : sia a bordo che in stiva : Un altro cambio di politica relativo alla compagnia aerea low cost più famosa d'Europa. Ryanair detta le nuove regole a bordo dei propri velivoli, dove non sara' più consentito trasportare gratuitamente un secondo bagaglio [VIDEO]. Salire sull'aereo con i trolley o altro tipo di valigie sara' sempre possibile, ma il passeggero al momento della prenotazione o successivamente, in ogni caso fino al check-in online dovra' pagare una quota ulteriore ...

Ryanair : dall' 1 novembre il trolley si paga sempre - anche in stiva - : Si potranno portare a bordo gratuitamente solo una borsa o uno zaino. L'obiettivo della nuova policy, secondo quanto dichiara la compagnia irlandese, sarebbe quello di ridurre i tempi di imbarco ed ...