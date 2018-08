Ryanair | firmato in Italia primo contratto collettivo per i piloti Anpac | “Accordo

ilfattoquotidiano

: Ryanair, firmato il primo contratto collettivo dei piloti - LicyaVari : Ryanair, firmato il primo contratto collettivo dei piloti - J599 : RT @ItaliaOggi: Ryanair, firmato il primo contratto per i piloti in Italia - ItaliaOggi : Ryanair, firmato il primo contratto per i piloti in Italia -

(Di martedì 28 agosto 2018) Per la prima voltafirma undi lavoro. Dopo 8 mesi di trattative con il sindacato, il vettore irlandese ha riconosciuto aicon base in, annuncia l’associazione in una nota, “quanto previsto dall’ordinamento nazionaleno in termini di Tfr, la contribuzione alla Cassa di assistenza sanitaria integrativa, il pagamento dei contributi previdenziali e il riconoscimento pieno delle tutele sociali per maternità e paternità“. Per, l’Assocazione nazionale professionale aviazione civile, si tratta di “un avvenimento storico” in quanto ildi lavoro di dirittono sottoscritto “è anche ildi lavoro del personale navigante disiglato in Europa” e arriva pochi mesi il riconoscimento dei sindacati, avvenuto poco prima di Natale ...