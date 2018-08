Ryanair | dopo scioperi e proteste firma il nuovo contratto | ecco cosa cambia

MALORE COPILOTA AEREO Ryanair/ Dopo l'atterraggio a Trapani mancano notizie sulle cause : MALORE COPILOTA su volo RYANAIR: l'AEREO doveva atterrare a Palermo ma è stato direttato all'aeroporto di Trapani. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso una volta atterrati. (Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:01:00 GMT)

Le regole per portare il bagaglio in cabina con una low cost - dopo la mossa di Ryanair : Nuove regole per la compagnia aerea Ryanair, che dal primo novembre non consentirà più l'imbarco gratuito di un secondo bagaglio a mano. Da tale data - e per chi prenota da settembre -, si potrà ...

Ryanair vola in Borsa dopo accordo con piloti : TeleBorsa, - Pioggia di acquisti su Ryanair, che spicca il volo sulla Borsa di Londra con un guadagno del 6,54% a 14,01 euro e volimi di scambio sostenuti. A dare linfa al titolo è il raggiunto ...

33 ricoverati dopo un atterraggio d'emergenza di un aereo Ryanair : Un volo Ryanair partito venerdì sera da Dublino e diretto a Zadar in Croazia ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Francoforte-Hahn, in Germania, a seguito di un'improvvisa perdita di pressione in cabina, e 30 passeggeri sono stati portati in ospedale. A bordo viaggiavano 189 passeggeri e all'improvviso sono calate le maschere dell'ossigeno."I passeggeri hanno lamentato mal di testa e male alle orecchie e si sentivano ...