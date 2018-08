Russo arrestato | giudici | no estradizione

Arrestato in Italia architetto Russo - Milano nega l'estradizione : Arrestato in Italia architetto russo, Milano nega l'estradizione Secondo i giudici della Corte d'Appello, nel mandato d'arresto spiccato da Mosca non ci sono prove. L'uomo, un 48enne, sostiene di aver denunciato un caso di corruzione che "coinvolge anche un potente membro della Duma". E aggiunge: "In Russia mi ...

Terrorismo: pianificava attentato - Russo arrestato a Berlino

Berlino - arrestato 31enne Russo : "Preparava attentato" : Un 31enne russo è stato arrestato a Berlino con l'accusa di voler commettere un attentato in Germania. L'uomo è sospettato di essere un complice di un 22enne arrestato lo scorso anno a Marsiglia perché trovato in possesso di armi da fuoco e di 3 chili di esplosivo. Stando a quanto rivelano le autorità francesi i due sono estremisti islamici e progettavano di voler attaccare una località non specificata per "uccidere e ferire il maggior numero di ...

Arrestato in Italia l'ex senatore dissidente Russo Dmitry Krivitsky : È stato Arrestato dalla polizia a Cortina d'Ampezzo l'ex senatore della Federazione russa Dmitry Krivitsky. Il provvedimento, del 23 luglio, è stato eseguito su richiesta delle autorità del suo Paese, dove è in corso un procedimento per corruzione. Krivitsky comparirà domani in procura generale a Venezia per una udienza dove ad assisterlo ci sarà l'avvocato Mauro Anetrini.Per il legale torinese, che ...