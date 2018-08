Russiagate | Manafort tenta patteggiare

Russiagate - ex avvocato Cohen inguaia Trump/ Ultime notizie - il Presidente lo "scarica" e difende Manafort : Doppio guaio per Donald Trump: Ultime notizie. Ex avvocato Michael Cohen vuole patteggiare con le autorità giudiziarie per accuse, da Stormy Daniels al Russiagate. Scoppia caso Manafort(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:00:00 GMT)