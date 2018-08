Rose McGowan scarica Asia Argento | “Eri mia amica | ti volevo bene Ora sii onesta”

Rose McGowan ad Asia Argento : "Fai cosa giusta - sii onesta" :

Rose McGowan ad Asia Argento : «Sii la persona che avresti voluto fosse Weinstein» : Rose McGowan prende ancora le distanze da Asia Argento. L’attrice americana, tra le prime accusatrici di Harvey Weinstein (insieme alla collega italiana) e paladina del #MeToo, ha scritto una lunga nota in cui racconta come ha saputo che Asia Argento avrebbe pagato 380 mila dollari a Jimmy Bennett, il giovane attore che l’accusa di violenza. A dirle che l’attrice e regista italiana ha ammesso di aver fatto sesso con ...

La «talpa» degli sms di Asia Argento è la compagna di Rose McGowan? : «Sono stata io a diffondere gli sms di Asia Argento. E lo rifarei». La «talpa» viene fuori allo scoperto, tutt’altro che pentita. Si chiama Rain Dove, è una modella 27enne americana. E soprattutto, è la compagna di Rose McGowan, altra paladina del #MeToo e grande amica di Argento. Stando a quello che ha confessato in una lunga conversazione con alcuni follower su Twitter, è stata lei a girare alla polizia lo scambio di messaggi in cui ...

La compagna di Rose McGowan viene fuori : «Ho diffuso io gli sms della Argento» : «Sono stata io a diffondere gli sms di Asia Argento. E lo rifarei». La talpa viene fuori allo scoperto, tutt’altro che pentita. Si chiama Rain Dove, è una modella 27enne americana. E soprattutto, è la compagna di Rose McGowan, altra paladina del #MeToo e grande amica della Argento. Stando a quello che ha confessato in una lunga conversazione con alcuni follower su Twitter, è stata lei a girare alla polizia lo scambio di messaggi in cui ...

Rose McGowan prende le distanze da Asia Argento : «Ho il cuore spezzato» : L’attrice statunitense Rose McGowan e la collega italiana Asia Argento. Insieme, l’ottobre scorso, erano state tra le prime ad accusare di violenza e molestie Harvey Weinstein, le prime a far scoppiare lo scandalo che ha poi cancellato da Hollywood l’ex mogul. Da allora le due erano diventate compagne, sorelle, amiche. Tanto che in questi mesi si erano incontrate più volte, a Parigi come a Roma. Sempre dalla stessa parte. LEGGI ...