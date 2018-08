Ronaldo diventa presidente | il Fenomeno acquista il Real Valladolid

Ronaldo acquista il Valladolid per 30 milioni/ Ultime notizie Liga - il Fenomeno pronto a diventare presidente : Ronaldo acquista il Valladolid per 30 milioni di euro Ultime notizie Liga, il Fenomeno ex Inter e Real Madrid pronto a diventare presidente del club spagnolo(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 13:03:00 GMT)

CRISTIANO Ronaldo - IN GOL ALLO JUVENTUS STADIUM? / Video - oggi il sogno diventa realtà anche per Torino : CRISTIANO RONALDO, in gol ALLO JUVENTUS Stadium con la Lazio? Video, contro il Chievo Verona il portoghese ha registrato numeri da brividi: ecco i dati(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:05:00 GMT)

Cristiano Ronaldo diventa global brand ambassador di DAZN : Nuovo ingresso nella famiglia di DAZN: Cristiano Ronaldo sarà global brand ambassador della piattaforma. L'articolo Cristiano Ronaldo diventa global brand ambassador di DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

PSG - Buffon stregato da Mbappè : “umile e speciale - può diventare più forte di Cristiano Ronaldo” : Gigi Buffon stregato dal talento di Kylian Mbappè: il portiere ex Juventus elogia le qualità del giovane attaccante francese pronosticando per lui un futuro da G.O.A.T Fra i grandi talenti che il PSG può vantare nella sua rosa, quello di Kylian Mbappè è il più cristallino, forse anche più di Neymar. Se il brasiliano infatti fatica ancora ad inseguire titoli individuali come Pallone d’Oro e Coppa del Mondo, il giovane Mbappè ha già ...

Quanto costa diventare vicini di casa di Cristiano Ronaldo - Morandi o dei Ferragnez : Quanto costa vivere vicino ai vip? Se lo è chiesto Immobiliare.it che ha provato a valutare il mercato delle case caratterizzato dalla presenza di personaggi come la coppia Ferragni – Fedez, ma anche Cristiano Ronaldo o Gianni Morandi. In fondo che ci sia molto interesse su dove abitano i personaggi famosi è dimostrato dal tour virtuale che sui social hanno postato i futuri sposi Ferragnez. Il giro d’Italia dei quartieri delle celebrità ...

Ferragnez - Morandi - Ronaldo : quanto costa diventare vicini di casa dei Vip : Recentemente, milioni di follower della coppia Ferragni-Fedez hanno potuto sognare con un tour virtuale del loro nuovo attico; altri seguono la vita di Gianni Morandi grazie ai post e alle dirette dal ...

Calciomercato Roma - a tutto Pallotta : “N’Zonzi una bestia - Suso arriva solo se diventa un’opportunità. Ronaldo? Noi trattiamo Messi” : Il presidente della Roma ha parlato di vari temi, soffermandosi anche sul mercato giallorosso e sui prossimi colpi in entrata Il mercato non si ferma in casa Roma, ne sa qualcosa James Pallotta che lavora insieme a Monchi per rinforzare la rosa di Eusebio Di Francesco. Il presidente giallorosso ha parlato dei prossimi obiettivi, esprimendo in particolare il proprio gradimento per N’Zonzi e chiudendo la questione Malcom: “era ...

Psg - Mbappé si prende la maglia numero 7 del suo idolo Ronaldo. Da oggi diventa "KM7" : Kylian Mbappé segue le orme del suo campione preferito, Cristiano Ronaldo. In attesa di replicare la sfilza di trofei vinti dal fuoriclasse portoghese, l'attaccante francese fresco campione del mondo si prende il numero di maglia che da sempre identifica Ronaldo: il 7. Quella maglia che fino a pochi anni fa tappezzava le pareti della stanza del piccolo Kylian, da domani finirà sulle sue ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - arriva la risposta di Rocco Siffredi : la grafica in stile CR7 diventa RS… 24! [FOTO] : La grafica della Juventus che annuncia Cristiano Ronaldo diventa virale: anche l’attore porno Rocco Siffredi crea la sua immagine personale in stile CR7, mostrando le sue… qualità L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato celebrato sui social con una splendida grafica: l’immagine, a tinte bianconere, mostra la figura stilizzata di CR7 con il suo nome inciso sullo sfondo. Una grafica diventata virale in ...

Juve-Ronaldo : Il sogno diventa realtà - lunedì 16 luglio la presentazione ufficiale : Il sogno è diventato realta'. Cristiano Ronaldo [VIDEO]è ufficialmente un giocatore della Juventus, l'ufficialita' è arrivata ieri prima tramite il sito del Real Madrid con un comunicato in cui confermava la volonta' del giocatore di essere ceduto di aver raggiunto un accordo di massima con il club piemontese per la cifra di 105 milioni. Poco più tardi la notizia ha cominciato a fare il giro delle testate giornalistiche e subito dopo è arrivato ...

Cristiano Ronaldo-Messi - la rivalità continuerà in Champions : uno ha stimolato l’altro - sino a diventare i migliori al mondo : Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, una rivalità storica come altre ben note in alti sport, i paragoni si sprecano Mohamed Ali-Joe Frazier, Alain Prost-Ayrton Senna, Roger Federer-Rafael Nadal e Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. Il duello tra il portoghese e l’argentino ha già il suo posto tra le grandi rivalità della storia di questo sport, ma l’addio di CR7 al Real Madrid apre una grande domanda: ci saranno più episodi della sfida ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - l’attesa diventa ingestibile : le esilaranti reazioni social [GALLERY] : Sui social commenti esilaranti: l’attesa per l’ufficializzazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus diventa ingestibile! Una gallery tutta da ridere Cristiano Ronaldo è il personaggio più chiacchierato del momento: l’attaccante portoghese è riuscito a mettere in ombra i Mondiali di Russia 2018 che, in Italia e in Spagna sicuramente, sembrano passati in secondo piano rispetto alla trattativa tra CR7 e la Juventus. Il club ...

Cristiano Ronaldo diventa una docu-serie? Facebook corteggia il calciatore portoghese : Facebook corteggia Cristiano Ronaldo per una docu-serie di tredici puntate: Zuckerberg negozia col calciatore portoghese Cristiano Ronaldo è l’uomo più chiacchierato del momento: l’imminente addio al Real Madrid e il possibile trasferimento alla Juventus hanno fatto sì che tutti i riflettori siano puntati sull’attaccante portoghese. Nonostante l’eliminazione dai Mondiali di Russia 2018, CR7 ha comunque trovato il ...