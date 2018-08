Roma | Strootman ufficiale al Marsiglia | le cifre dell’operazione

Calciomercato Roma – È ufficiale! Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Marsiglia : Kevin Strootman è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia: il club francese ha ufficializzato la buona riuscita della trattativa con la Roma tramite un comunicato sul proprio sito La notizia era ormai certa, nonostante il mercato ci abbia abituato a grandi sorprese. Adesso però è arrivata anche la conferma ufficiale: l’Olympique Marsiglia ha ufficializzato l’acquisto di Kevin Strootman dalla Roma. Il club francese ha ...

Roma - senti Ranieri : 'Che errore perdere Strootman' : Claudio Ranieri torna a parlare della Roma. In una lunga intervista rilasciata sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex tecnico giallorosso ha parlato anche della squadra di Di Francesco, soffermandosi in particolare sulla cessione di Strootman al Marsiglia. Ecco le sue dichiarazioni: La Roma ha venduto ...

Roma - Di Francesco obbligato a cambiare modulo dalla cessione di Strootman : Roma, Di Francesco costretto a cambiare le proprie idee tattiche a causa della cessione di Strootman al Marsiglia La Roma di Di Francesco, dovrà lavorare al 4-2-3-1 messo in mostra ieri, forzatamente. La cessione di Strootman infatti, lascia al tecnico pochissime soluzioni in fatto di interni di un centrocampo a 3, di fatto solo Cristante e Pellegrini, i più deludenti della gara di ieri contro l’Atalanta. N’Zonzi e De Rossi ...

Strootman al Marsiglia - Monchi : "non aveva la pistola alla testa"/ Ultime notizie Roma - : Strootman al Marsiglia, Monchi: "non aveva la pistola alla testa"/ Ultime notizie Roma,Lorenzo Pellegrini sottolinea: "Kevin ci mancherà a tutti", l'addio polemico dell'olandese(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 08:25:00 GMT)

Roma - Monchi sulla cessione di Strootman : 'Non gli abbiamo puntato una pistola alla testa' : ... non sono contenti i tifosi, dispiaciuti nel veder partire uno dei loro beniamini e dubbiosi soprattutto sulle tempistiche: "Capisco tutti " continua il ds della Roma ai microfoni di Sky Sport - ...

Roma - Monchi commenta così la (giusta) cessione di Strootman : Roma in campo contro l’Atalanta, prima del match importanti indicazioni di Monchi ai microfoni di ‘Sky Sport’, ecco il commento sulla cessione di Strootman: “Chi va via dalla Roma lo fa anche perchè lo vuole, no? Nessuno punta una pistola alla testa per obbligare qualcuno ad andarsene. E’ una scelta che abbiamo fatto tutti, era una situazione che in questo momento doveva andare avanti. L’anno scorso ha ...

Roma - Monchi su Strootman : 'Non gli abbiamo mica puntato una pistola alla testa...' - : Ecco quanto dichiarato dal direttore sportivo spagnolo della Roma ai microfoni di Sky Sport: 'Se l'addio è stato determinato da questioni tecniche o fisiche? No, l'anno scorso Strootman ha giocato ...

STROOTMAN AL MARSIGLIA - FURIOSO CON LA Roma : "MI HANNO VENDUTO"/ Monchi : "Non aveva la pistola alla testa..." : STROOTMAN ceduto al MARSIGLIA, la ROMA vende l'olandese che è pronto a riabbracciare Rudi Garcia. Clamorosa trattativa di calciomercato scuote la capitale giallorossoa.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:02:00 GMT)

Roma - Monchi “spiega” la cessione di Strootman : Kevin Strootman via dalla Roma quando il calciomercato italiano è già chiuso, una decisione di Monchi che farà discutere Kevin Strootman sarà un nuovo calciatore del Marsiglia, è questione di ore, a breve l’annuncio ufficiale. Il calciatore è stato ceduto dalla Roma, a quanto pare non proprio felice di lasciare i colori giallorossi. Il ds Monchi però, parlando a Skysport, ha rigettato ogni ‘accusa’, sostenendo che il ...

Quanto ha guadagnato davvero la Roma dalle cessioni di Strootman e degli altri big : La Roma vende un altro pezzo pregiato della rosa e saluta Kevin Strootman. Il giocatore olandese lascia a malincuore i compagni di Trigoria per il trasferimento in Francia, al Marsiglia, alla corte ...

Strootman al Marsiglia - furioso con la Roma : 'Mi hanno venduto'/ Olandese in lacrime : la supplica di Sickwolf : Strootman ceduto al Marsiglia, la Roma vende l'Olandese che è pronto a riabbracciare Rudi Garcia. Clamorosa trattativa di calciomercato

Strootman saluta la Roma : Il centrocampista Kevin Strootman ha salutato Roma e il club giallorosso per volare alla volta di Marsiglia, dove è atteso per le visite mediche di rito e per firmare con l'Olympique, la squadra ...

STROOTMAN AL MARSIGLIA - FURIOSO CON LA Roma : 'MI HANNO VENDUTO'/ Olandese in lacrime : a breve visite e firma : STROOTMAN ceduto al MARSIGLIA, la ROMA vende l'Olandese che è pronto a riabbracciare Rudi Garcia. Clamorosa trattativa di calciomercato