Roma | Spaccia sotto casa | agli arresti pusher di Tor Bella Monaca

Roma : Spacciatrice incensurata ai domiciliari - in casa centinaia di dosi : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato una donna Romana di 46 anni, incensurata, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pusher e’ stata notata dai militari mentre si aggirava, in “atteggiamento guardingo”, in via di donna Olimpia. Durante il controllo eseguito, la 46enne e’ stata trovata in possesso di alcune dosi di hashish ...

Roma - Romolo Casamonica arrestato : spacciava coca/ Ultime notizie : Salvini “Guerra a mafiosi e delinquenti” : Roma, Romolo Casamonica arrestato: sorpreso a spacciare droga. La tentata e rocambolesca fuga e la cattura. Il ministro Matteo Salvini esulta: "Guerra ai mafiosi!".(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:46:00 GMT)

Roma - spacciavano cocaina e crack in area per bambini : 2 arresti - : L'episodio è stato scoperto grazie alle indagini della Polizia nel quartiere di Primavalle. I due sono ora accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Roma : Spacciavano in sito archeologico Appia Antica - arrestati : Roma – Ennesimo arresto da parte della Polizia di Stato grazie a YouPol, l’applicazione per smartphone, dedicata agli adolescenti, per segnalare spaccio o soprusi. Sono stati piu’ di uno i messaggi, pervenuti presso la Sala operativa della Questura di Roma, che parlavano di movimenti sospetti ai confini di un’area archeologica dell’Appia Antica e le indagini sono state affidate agli investigatori del commissariato ...

Roma - carabinieri bussano alla porta dei due spacciatori : giù palline di cocaina e crack dal tubo di scarico. Arrestati : Era prevedibile che tentassero di disfarsi delle numerose dosi di cocaina che avevano in casa, gettandole nel water. Così i carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, che oramai conoscono bene le dinamiche dei pusher della zona, avevano intercettato il tubo di scarico della loro abitazione in via dell’archeologia. Mentre due carabinieri bussavano alla porta di padre e figlia di 71 e 32 anni, altri due militari si erano posizionati nel ...

Roma - sgominata banda con 12 spacciatori : 10.09 Dodici persone (di cui 6 in carcere, 5 agli arresti domiciliari,una sottoposta all'obbligo di presentazione alla P.G.) indagate, a vario titolo, per spaccio, detenzione e traffico di droga. I carabinieri di Roma coadiuvati da unità cinofile dell'Arma e da comandi Provinciali di Roma, Latina, Nuoro,Vercelli e Treviso,hanno sgominato la peticolosa banda di italiani che spacciava droga nelle principali piazze Romane La cessione avveniva ...

Villa Bonelli - spacciatore in manette. In casa droga - proiettili e monete e gioielli di epoca Romana : I Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione. Ieri sera, i Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in via dell’Impruneta e hanno deciso di fermarlo per […] L'articolo Villa Bonelli, spacciatore in manette. In casa droga, ...