Roma | per Florenzi sospiro di sollievo | niente lesioni Di Francesco operato alla mano

Roma - frattura alla mano per Di Francesco : troppa rabbia ieri sera… : Eusebio Di Francesco si è fratturato la mano tirando un pugno contro la panchina durante la gara tra Roma ed Atalanta Eusebio Di Francesco è stato operato per una frattura ad una mano, rimediata ieri sera durante Roma-Atalanta. Un pugno alla panchina ha causato il problema al quinto metatarso. Il tecnico ‘acciaccato’ si è presentato a caldo ai microfoni delle tv, ma il dolore era forte e dopo gli accertamenti di rito è stata ...

Roma - scacco alla sosta selvaggia : arrivano le microspie per i bus turistici : Sistemi intelligenti per stanare chi sgarra, non pagando i permessi o restando in sosta oltre il tempo consentito. Perché il caos è sotto gli occhi di tutti e bisogna porre un freno. Il Campidoglio ...

Biglietti Milan-Roma (31 agosto) : come acquistare gli ultimi tagliandi per la terza giornata di Serie A : Venerdì 31 agosto alle ore 20.30, lo stadio San Siro di Milano sarà teatro del big match della terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 tra Milan e Roma. Sul campo del “Meazza” una grande classifica del “Pallone” italico che metterà a confronto la formazione di Rino Gattuso desiderosa di ottenere il primo successo in questa stagione, dopo il ko rocambolesco contro il Napoli al San Paolo, e i ...

Roma-Atalanta : Cristante titolare e prima convocazione N'Zonzi. Dubbi per Gasperini : Questa sera all'Olimpico di Roma chiude la seconda giornata di campionato Roma-Atalanta. Una partita di alto livello e dal profumo di Europa per questo Monday Night. Le due squadre vengono entrambe da una vittoria nel turno precedente: i capitolini, arrivano vincenti dal match contro il Torino di Mazzarri grazie ad una prodezza di Edin Dezko al fotofinish, mentre gli orobici arrivano dalla vittoria roboante contro il Frosinone in casa. La ...

Terremoto - chiesti 4 milioni di euro per lo stato d'emergenza. La Giunta regionale approva la delibera. Ora tocca a Roma : Un importo non inferiore ai 4 milioni di euro. È questa la cifra che compare nella delibera con cui, la Giunta regionale del Molise chiede al presidente del Consiglio dei Ministri il riconoscimento ...

Roma-Atalanta - Gasperini deluso : ecco il commento dell’allenatore : Prima il sogno dell’Atalanta di uscire dall’Olimpico con tre punti, poi la rimonta della Roma, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Gasperini ai microfoni Sky Sport: “Alla fine portiamo a casa un 3-3 che ci lascia un po’ di amaro. Abbiamo avuto la concreta possibilità di vincere, ci siamo andati molto vicino. Cosa ci è mancato? Siamo stati molto bravi in tutte le situazioni, ci è mancato un po’ di ...

Roma-Atalanta - le pagelle : Manolas croce e delizia - De Rossi super. Rimandati Cristante e Pellegrini : La Roma pareggia 3 a 3 contro l'Atalanta nel posticipo del lunedì . I gialloRossi partono forte e passano con Javier Pastore che di tacco insacca un cross di Cengiz Under. Poco dopo la Dea ribalta ...

Roma-Atalanta 3-3 - partita d’altri tempi all’Olimpico. Rigoni super - Pastore is back : Roma-Atalanta- Finisce 3-3 il monday-night della 2^ giornata di campionato. Roma in vantaggio al primo affondo grazie ad un super gol di Pastore su magnifico colpo di tacco, abile a sfruttare un traversone dalla destra. Rimonta immediata atalantina grazie ai gol di Castagne e Rigoni in rapida successione, poi sigillo ancora di Rigoni per il […] L'articolo Roma-Atalanta 3-3, partita d’altri tempi all’Olimpico. Rigoni super, ...

Atalanta - tutta l’amarezza di Gasperini dopo il pari con la Roma : Gasperini non del tutto soddisfatto dalla prestazione della sua Atalanta in casa della Roma, una squadra dai due volti Il buon Gasperini non sa proprio come comportarsi dopo questo Roma-Atalanta. Contento per il primo tempo, o furioso per la ripresa? Questo il quesito che balena in testa al tecnico atalantino, il quale parlando a Sky sembra essere amareggiato: “È un pari un po’ amaro, avevamo la possibilità di vincerla. Noi ...

Roma-Atalanta alle 20.30 La Diretta In avanti Under - Dzeko e Pastore Ampio turnover per Gasperini : Reduce dall'impegno europeo contro il Copenhagen, l'Atalanta prosegue nel suo impegnativo inizio di stagione, facendo visita a una Roma che, grazie alla perla di Dzeko a Torino, è...

Sterilizzare i topi : ecco l’idea del Campidoglio per derattizzare Roma : Basta pasticche rosse. Per la giunta Raggi la soluzione per derattizzare la capitale da decine di milioni di topi é la sterilizzazione. "Dobbiamo trovare alternative non cruente per contenere la popolazione dei topi a Roma", ha affermato Edgar Meyer, responsabile del benessere animale nell"assessorato all"Ambiente del Campidoglio. L"idea del Campidoglio è quella di proporre alle universitá e ai centri di ricerca un bando di concorso per la ...