Roma | investita sulle strisce | è grave

Roma - incidente mortale : turista investita e uccisa/ Ultime notizie - 41enne alla guida : dinamica non chiara : Roma, incidente mortale: turista scozzese di 59 anni investita e uccisa. alla guida un uomo di 41 anni, accertamenti in corso per definire le eventuali responsabilità.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:02:00 GMT)

Velletri - bambina di un anno investita davanti all'asilo/ Ultime notizie Roma : ferita alla testa - è gravissima : Velletri, bambina di un anno investita davanti all'asilo. ferita alla testa, è stata trasferita all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è stata operata. Ultime notizie: è gravissima(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:24:00 GMT)

Roma - bambina di 5 anni scende dal bus : investita da auto pirata sulla Tuscolana : Una bambina di 5 anni è stata investita ieri da un'auto pirata mentre scendeva dal bus con i genitori. La bambina, di nazionalità egiziana, ha lasciato la mano di mamma e papà e si è incamminata più ...

Roma - investita e uccisa da un'auto : muore donna di 64 anni : Incidente mortale nella notte a Roma. Una donna è morta investita da un'auto nella tarda serata di ieri. È accaduto in via Tuscolana, all'altezza del civico 262, in direzione fuori Roma. La vittima è ...

Roma - investita e uccisa dal bus - autista indagato per omicidio stradale : 'Guidava a una velocità inadeguata' : Viaggiava a una velocità inadeguata, senza tener conto delle condizioni della via, trafficata e piena di turisti che sbucavano dai marciapiedi. E una volta in difficoltà sarebbe stato incapace di ...

Roma - ragazza 22enne investita e uccisa da pullman turistico/ Ultime notizie : fu distratta da cellulare? : Roma, ragazza 22enne muore investita da bus turistico: Ultime notizie, tragedia in centro città nella Capitale, ecco la prima ricostruzione delle forze dell'ordine(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 20:06:00 GMT)

Roma - Caterina Pangrazi morta investita da un pullman in Corso Vittorio. «È passata col rosso» : Una ragazza Romana di 22 anni, Caterina Pangrazi, è morta investita da un pullman turistico. Il drammatico incidente in Corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Roma. Una...

Investita dal camion della raccolta rifiuti in retRomarcia - donna muore davanti al marito : La pensionata Investita dal tir che era in manovra davanti agli occhi del marito che la precedeva di pochi metri. La donna era appena uscita da una lavanderia e stava attraversando la strada.Continua a leggere

Scende dall’auto - donna investita e uccisa da tir in retRomarcia davanti al marito : La vittima era appena scesa dal lato passeggero del veicolo guidato dal marito e stava attendendo che l'uomo parcheggiasse la vettura quando il tir le è piombato addosso uccidendola.Continua a leggere

Roma - morta Martina Giannini - la 26enne investita domenica/ Il pirata non ha mai preso la patente : Roma, morta Martina Giannini, la 26enne investita domenica, il pirata era drogato e non ha mai preso la patente. Ora è accusato di omicidio stradale e di omissione di soccorso(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:11:00 GMT)