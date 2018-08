Roma e Inter | guerra social dopo l' addio di Strootman

Strootman al Marsiglia : scatena la "guerra" social tra Inter e Roma : E' letteralmente partita una "guerra" social tra Inter e Roma. A scatenarla un innocuo, almeno in apparenza, tweet dell'Olympique Marsiglia in cui si annuncia l'ingaggio di Kevin Strootman. Cosa c'...

Roma - Di Francesco si frattura la mano dopo il pugno alla panchina : intervento in mattinata : Ci mancava solo la frattura alla mano sinistra per Eusebio Di Francesco dopo il dispiacere per la pessima prestazione di ieri , almeno nel primo tempo, nella gara contro l'Atalanta. Il tecnico, ...

Sorteggi Champions League 2019/ Ultime notizie - Juventus - Napoli - Roma e Inter in attesa : quanti rischi : Sorteggi Champions League 2019. Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi per le nostre italiane, in particolare per i nerazzurri, in quarta fascia(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:11:00 GMT)

Inter - retRomarcia strategica? Ecco il discorso della dirigenza alla squadra : Il lento avvio in campionato ha imposto alla dirigenza nerazzurra una presa di posizione verso un gruppo che ha mostrato scarsa personalità. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti abbia indirizzato il gruppo verso nuovi obiettivi. 'Toglietevi dalla testa lo scudetto. È il messaggio deciso che l'Inter tutta, allenatore e dirigenti, hanno voluto ...

Sorteggi Champions League - inizia l’attesa : le fasce - ecco cosa rischiano Juventus - Napoli - Roma e Inter : Sorteggi Champions League – Prendono il via questa sera gli ultimi match validi per i preliminari di Champions League, poi il quadro per la fase a gironi sarà al completo, quattro club italiani pronti a dare battaglia ed arrivare fino in fondo alla competizione. La più grande incognita è quella legata al Liverpool, in caso di qualificazione del Benfica i Reds scivolerebbero in terza fascia con un grande rischio per i club italiani. ...

Champions League - è febbre sorteggi : cosa rischiano Juve - Napoli - Roma e Inter : Mohamed Salah, attaccante del Liverpool. Afp Mancano le sei squadre vincitrici degli spareggi di stasera e domani, ma le quattro fasce dei gironi di Champions League cominciano a prendere forma. Resta ...

PEDOFILIA - CARLO MARIA VIGANÒ VS PAPA/ Osservatore Romano : “dossier è opposizione interna a Francesco” : PAPA Francesco, l'attacco di mons. VIGANÒ sul caso McCarrick: "il Pontefice si dimetta, coprì un pedofilo". Il documento anti-Vaticano dell'ex nunzio e la replica di Bergoglio(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:40:00 GMT)

Sorteggio Champions League 2018-2019 : le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Roma e Inter. Tre spagnole in prima fascia - inglesi mine vaganti : Si svolgeranno giovedì 30 agosto alle ore 18.00 al Grimaldi Forum di Montecarlo i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Saranno ben quattro le rappresentanti italiane che prenderanno parte alla più importante competizione europea per club, a seguito della rivoluzione dei regolamenti per la qualificazione al torneo, a cui ora accedono direttamente le prime quattro della classifica del campionato di Serie A. I campioni ...

Inter sul banco degli imputati - si chiude oggi con Roma-Atalanta : E’ giù sul banco degli imputati l’Inter di Luciano Spalletti che pareggia 2-2 con il Torino a San Siro in

Vigilia di Inter-Toro - Mazzarri : "Ripartiamo dal 2° tempo con la Roma e ne perderemo poche" : Zero punti e anche zero gol. Dopo l'infruttuoso debutto in campionato, Inter e Torino s'incrociano a San Siro decise a sbloccarsi. Sarà una domenica sera speciale per Walter Mazzarri, alla prima da ex ...

Diciotti - Pm di Agrigento : interrogatori in corso a Roma : Ore 15:21 - L'ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato di 11 donne e 5 uomini, due due quali avrebbero una sospetta tubercolosi. Secondo quanto riportato dall'Ansa, il ministero dell'Interno avrebbe dato l'autorizzazione allo sbarco di queste 16 persone.25 agosto 2018, 12.30 - Sono iniziati stamattina a Roma gli interrogatori del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio in relazione all'inchiesta aperta sul ...

Diciotti - l'indiscrezione : "I pm a Roma per interrogare Salvini". Ma viene smentita : Un interrogatorio dei pm di Agrigento a Matteo Salvini. Così oggi il Guardian ricostruiva le mosse della procura siciliana sul caso della nave Diciotti, dove è stato aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona.Il quotidiano britannico Guardian scrive che "i magistrati si recano a Roma per interrogare il ministro degli Interni sulla detenzione illegale della migranti a bordo". Ma sia dal Viminale che dalla procura hanno smentito ...

Piccolo (PD) : Derattizzazione a Roma - interrogazione su interventi Ama : Roma – “La vicenda delle esche per i topi che Ama starebbe posizionando ha risvolti inquietanti e poco trasparenti. Inquietanti per la pericolosita’ verso i bambini gli animali domestici e la fauna selvatica. Poco trasparenti in relazione ai fondi utilizzati da Ama che, da contratto, non risulta doversi occupare di derattizzazioni visto che la materia non e’ nel suo perimetro del contratto di servizio”. Cosi’ ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 agosto : Investigatori a Genova - Roma e Firenze. Acquisite mail interne e documenti sui piloni 9 - 10 e 11 : L’inchiesta La Finanza da Autostrade. Avvisi di garanzia in vista A caccia di prove – Investigatori a Genova, Roma e Firenze. Acquisite mail interne e documenti sui controlli ai piloni 9, 10 e 11. A breve una decina di indagati di Ferruccio Sansa Argento e bronzo di Marco Travaglio Non sono un esperto di #MeToo, come peraltro di nessun altro “hashtag” (ultimo sinonimo di conformismo). Ma stento a capire l’equazione Harvey ...