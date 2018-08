Roma | domenica ingresso gratuito per Musei in Comune e Fori

Mara Venier torna a Roma pronta per Domenica In : anticipazioni : Domenica In: Mara Venier finisce le sue vacanze e torna a Roma “Stanca ma felice” Mara Venier è tornata a Roma dopo le vacanze estive. La prima puntata della nuova Domenica In partirà il 16 settembre e la conduttrice veneta è tornata in Italia per mettere a punto gli ultimi dettagli della trasmissione di Rai1. “Dopo 9 ore di aereo, 4 di treno siamo arrivati a Roma giocando con Claudietto. Stanca ma felice. Una vacanza ...

Il ritorno del Parma e la rivoluzione Romana di Monchi. La domenica nel pallone : TORINO-ROMA , domenica ore 18, arbitro Di Bello di Brindisi, A proposito di campagne acquisti. Monchi ha rivoltato la Roma, garantendo soprattutto le seconde linee che mancavano in passato. Pastore è ...

Meteo Roma - le previsioni per domenica 19 agosto 2018 : Meteo Roma. Per la giornata di domenica 19 agosto 2018 sono previsti cieli nuvolosi e temperatura comprese tra i 29°C, la minima di 21°C. Meteo Roma, le previsioni per domani domenica 19 agosto 2018 Il Meteo a Roma e le temperature. A Roma domenica sono previsti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di ...

Roma : domenica 19 agosto al Bioparco la giornata degli oranghi : domenica 19 agosto 2018, in occasione della giornata mondiale dell’orango, il Bioparco di Roma organizza delle attività dedicate a questi affascinanti ed intelligentissime scimmie antropomorfe. Dalle ore 15 alle 18, lo staff didattico del Bioparco sarà a disposizione delle famiglie per svelare curiosità, aneddoti e per rispondere alle domande sul mondo degli oranghi, su Zoe e Martina, le due femmine presenti al Bioparco, e sui primati in ...

Serie A - anticipi e posticipi : Lazio-Napoli sabato sera su Dazn - Torino-Roma domenica alle 18 su Sky : Sarà Chievo-Juventus, il 18 agosto alle 18.30, il primo anticipo del campionato di calcio 2018-2019: lo ha deciso la Lega di Serie A che ha diramato anticipi e posticipi delle prime tre giornate. ...

Domenica 29 luglio giornata della tigre al Bioparco di Roma : 1/4 Credit: Archivio Bioparco - Massimiliano Di Giovanni ...

Domenica senz'acqua in alcune zone di Roma : Acea ATO 2 comunica che per effettuare lavori di manutenzione straordinaria su un'importante condotta nel tratto di via Tiburtina che va dall'incrocio con via dei Fiorentini all'incrocio con largo ...

Roma. Domenica a Palestrina arriva la “Festa Tricolore” : Roma. Domenica a Palestrina arriva la “Festa Tricolore” – Il movimento Riva Destra, nato dal primo storico circolo di Alleanza Nazionale, dopo l’inaugurazione il 4 luglio scorso della sua nuova sede romana, in via Venezia, a fianco al Viminale: nel Lazio, annuncia il ritorno in provincia di Roma dello storico appuntamento della destra italiana, Domenica prossima a Palestrina in località Quadrelle. “E’ un ...

“Una valigia più Ligera” - Romantica epopea su Milano in scena nel cuore della città : domenica 15 luglio al Castello Sforzesco : La romantica epopea di una Milano che rinasce sarà in scena al Cortile delle armi del Castello Sforzesco, domenica 15 luglio. “Una valigia più Ligera” è il titolo dello spettacolo teatrale del giornalista e scrittore Piero Colaprico che racconterà “la Milano del dopoguerra, la memoria che resta, la Ligera” (definizione gergale della criminalità organizzata). Gli attori-cantanti Valerio Bongiorno e Virginia Zini, i ...

Roma : Domenica il ‘Disability Pride Italia’ : Roma – Domenica arriva nella Capitale per la prima volta il Disabilty Pride Italia. Piazza del Popolo rappresentera’ la tappa finale della quarta edizione di questo evento dedicato alle persone con disabilita’ e finalizzato a rivendicare con orgoglio il diritto di avere le stesse possibilita’ die normodotati. La manifestazione, organizzata dalla ‘Disability Pride onlus’ in collaborazione con la fondazione ...

Beyoncé e Jay-Z - show sotto la pioggia a San Siro. E domenica il bis a Roma : Nemmeno la pioggia può fermare la coppia più potente dello showbiz americano: nonostante la mezz'ora di ritardo causa temporale Beyoncé e Jay-Z hanno messo in mostra venerdì sera allo stadio Meazza di ...

Roma : domenica è fissato il raduno a Trigoria : Per domenica è fissato il raduno a Trigoria che darà il via ufficiale al ritiro estivo della Roma, ma nel centro sportivo c’è già chi ha cominciato a lavorare. Dopo aver trascorso le vacanze negli Stati Uniti, il capitano Daniele De Rossi si è presentato per svolgere il primo allenamento della nuova stagione. Con lui anche i neoacquisti Ante Coric e William Bianda, alle prese con esercizi in palestra e lavoro atletico sul ...