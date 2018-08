Roma | Derubano turista mentre osserva cartina | 3 arresti

romadailynews

(Di martedì 28 agosto 2018)– I Carabinieri del nucleo operativo della CompagniaSan Pietro hanno arrestato tre nomadi, tutti gia’ noti alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, sorpresi a derubare unin via delle Fornaci. Impegnati in un servizio in abiti civili, i Carabinieri hanno notato i due fratelli di 24 e 27 anni, circondare la vittima, seduta ai tavolini di un bar e distratta adre la mappa di, per sfilargli lo smartphone dallo zainetto che portava al seguito. Poi sono fuggiti a bordo di un’auto che li attendeva, guidata da un complice 26enne, per la fuga. I Carabinieri sono intervenuti bloccando i ladri e recuperando la refurtiva al termine di un breve inseguimento. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Sono accusati di furto aggravato in concorso. L'articolo...