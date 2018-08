Roma | Campidoglio cerca 500 case tra i 30 e i 120 mq per l' emergenza abitativa

Sterilizzare i topi : ecco l'idea del Campidoglio per derattizzare Roma : Basta pasticche rosse. Per la giunta Raggi la soluzione per derattizzare la capitale da decine di milioni di topi é la sterilizzazione. 'Dobbiamo trovare alternative non cruente per contenere la ...

Sterilizzare i topi : ecco l’idea del Campidoglio per derattizzare Roma : Basta pasticche rosse. Per la giunta Raggi la soluzione per derattizzare la capitale da decine di milioni di topi é la sterilizzazione. "Dobbiamo trovare alternative non cruente per contenere la popolazione dei topi a Roma", ha affermato Edgar Meyer, responsabile del benessere animale nell"assessorato all"Ambiente del Campidoglio. L"idea del Campidoglio è quella di proporre alle universitá e ai centri di ricerca un bando di concorso per la ...

Roma - Campidoglio : al lavoro su manutenzione degli alberi e patrimonio verde : “Stiamo lavorando con grande impegno in tutti i Municipi di Roma, dal centro alla periferia, con particolare attenzione ai Municipi con maggiore consistenza di patrimonio arboreo, come il II Municipio, per monitorare lo stato di salute dei circa 350mila alberi della città e metterli in sicurezza. Purtroppo, in questo enorme patrimonio arboreo sono moltissimi gli esemplari molto vecchi, malati e danneggiati a causa di errata o mancata ...

Roma - occhi puntati sul viadotto della Magliana. Salvini : aspetto relazione dal Campidoglio : ... strada che passa dall'omonimo ponte tra i più critici della Capitale, sul quale, dopo i fatti di Genova, si è scatenata di nuovo la battaglia politica. Il professor Remo Calzona, per anni docente ...

Roma - Il Campidoglio presenta il Progetto 'Metropoli Resiliente' - Romait - : ... Villa Borghese, Villa Leopardi, Villa Pamphilj, Parco Acqua Acetosa e Parco Regionale dell'Appia Antica, , passeggiate, letture ad alta voce e animazioni teatrali e spettacoli di divulgazione ...

Roma abbraccia Genova : nel giorno dei funerali - si spengono Colosseo - Trevi e Campidoglio : Sabato 18 agosto, nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, le luci del Colosseo, di Fontana di Trevi e di Palazzo Senatorio rimarranno spente per un'ora dalle 22 alle 23 in segno di lutto. Annullati anche tutti gli spettacoli serali previsti domani all'Anfiteatro Flavio."Roma si stringe a Genova nella giornata di lutto nazionale di domani 18 agosto", fa sapere il Campidoglio, "Previsto lo spegnimento ...

Roma. Campidoglio - al via nuovi progetti per ampliare mappa ciclabili : Roma. Campidoglio, al via nuovi progetti per ampliare mappa ciclabili. Da Testaccio a Bocca della Verità, dal tunnel di Santa Bibiana fino a Stazione Tiburtina, da piazzale Ostiense a via dei Cerchi. Roma – Da Lungotevere Testaccio, a Bocca della Verità, da viale delle Milizie a Lungotevere delle Armi, dal tunnel di Santa Bibiana fino a Stazione Tiburtina, da piazzale Ostiense a via dei Cerchi. Questi sono alcuni dei nuovi collegamenti che ...

Roma. Campidoglio - concessione da Regione Lazio arrivata il 20 giugno : Roma. Campidoglio, concessione da Regione Lazio arrivata in uffici Roma Capitale il 20 giugno. Roma – “La concessione da parte della Regione Lazio per realizzare l’area Tiberis è arrivata agli uffici di Roma Capitale il 20 di giugno. Fino a quella data ci sono stati solo pareri e non atti formali. Nonostante ciò, il nostro impegno è stato massimo per realizzare l’area attrezzata che era stata promessa alla città” lo ...

Raggi - due anni da sindaca : 'Roma non è più ladrona. Salvini punta al Campidoglio? Gli piacerebbe' : 'Un bilancio di due anni alla guida di Roma? Sono stati molto intensi, abbiamo trovato una città devastata e ci siamo concentrati a rimettere a posto le cose...Stiamo ricostruendo la macchina e ora si ...

Roma : Concerti nei cimiteri - da Campidoglio idea per utilizzo culturale : Roma – I cimiteri capitolini come nuova location per i Concerti? Potrebbe essere un’idea, almeno per buona parte dei componenti della commissione congiunta Ambiente e Cultura che questa mattina si e’ riunita, su richiesta della consigliera pentastellata Monica Montella, sulla questione relativa alle visite guidate all’interno dei cimiteri di Roma. Le visite potrebbero riprendere da quest’anno magari con qualche ...

Caldo Roma - il Campidoglio : “Distribuite in centro 13 mila bottiglie di acqua” : In considerazione dell’ondata di calore prevista per oggi, mercoledì 8 agosto, la Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto la distribuzione gratuita di circa 13.000 bottigliette di acqua, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più a rischio come bambini, anziani e persone affette da patologie. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio. I volontari della Protezione Civile, insieme ai giovani del Servizio Civile, saranno ...

Roma - false onlus nei locali comunali : inchiesta del Campidoglio su 400 immobili : A Montesacro in un ex rifugio antiaereo oggi c'è un'autorimessa che paga al Comune di Roma 99 euro l'anno di affitto, cioè 8 euro e 25 centesimi al mese. Dietro la stazione Termini un fabbricato è ...

Roma - spiaggia sul Tevere aperta con ok dei rom?/ Ultime notizie Tiberis - Campidoglio smentisce : "fake news" : Roma, spiaggia sul Tevere aperta con ok dei rom? Ultime notizie Tiberis: il Campidoglio smentisce tutto e replica, "è una fake news, nessuna trattativa"(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 15:58:00 GMT)