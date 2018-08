Roma-Atalanta | le pagelle | disastrosi gli eredi a centrocampo di Kevin

L’Atalanta rallenta la corsa della Roma : Brusca frenata della Roma all’Olimpico. Nel posticipo della seconda giornata della Serie A i capitolini non vanno oltre il pari

Serie A - una Roma double-face pareggia con l’Atalanta rimontando da 1-3 a 3-3 nel posticipo della seconda giornata : Con un pirotecnico 3-3 tra la Roma e l’Atalanta termina la seconda giornata della Serie A 2018-19. Un match molto divertente: nel primo tempo, dopo il vantaggio iniziale Romanista con lo spettacolare gol di tacco di Pastore, domina l’Atalanta che chiude la prima frazione addirittura sul 3-1 (segnano Castagne e, due volte, il neoacquisto Emiliano Rigoni), mentre nel secondo tempo prevale la Roma, con gli ingressi di N’Zonzi e Kluivert che ...

PAGELLE/ Roma-Atalanta (3-3) : Fantacalcio - Nzonzi commenta positivamente il suo esordio (Serie A 2^ giornata) : PAGELLE Roma Atalanta (3-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi lunedì 27 agosto)(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 00:39:00 GMT)

Roma-Atalanta - Gasperini deluso : ecco il commento dell’allenatore : Prima il sogno dell’Atalanta di uscire dall’Olimpico con tre punti, poi la rimonta della Roma, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Gasperini ai microfoni Sky Sport: “Alla fine portiamo a casa un 3-3 che ci lascia un po’ di amaro. Abbiamo avuto la concreta possibilità di vincere, ci siamo andati molto vicino. Cosa ci è mancato? Siamo stati molto bravi in tutte le situazioni, ci è mancato un po’ di ...

La Roma rimonta l'Atalanta 3-3 : l'Atalanta spaventa la Roma e sfiora il colpaccio, i giallorossi risalgono dopo aver visto gli spettri. Il posticipo dell'Olimpico si conclude con uno scoppiettante pareggio: è 3-3, con le due squadre ...

Roma-Atalanta 3-3 : il tabellino : Roma-Atalanta 3-3 , primo tempo 1-3, MARCATORI al 2' p.t. Pastore, R,, al 19' Castagne, A,, al 22' e al 38' Rigoni, A,; al 15' s.t. Florenzi, R,, al 37' s.t. Manolas, R, ROMA, 4-3-3, Olsen; Florenzi, ...

Roma - Di Francesco : "L'Atalanta andava al doppio nel primo tempo. Ma poi..." : Tre punti al polso, risultato di un pugno alla panchina...,, un punto in classifica. Eusebio Di Francesco accetta il verdetto del campo, anche se la sua Roma l'ha fatto soffrire parecchio nel 3-3 con ...

Roma-Atalanta - Di Francesco furioso al termine della partita : Roma-Atalanta, gol e spettacolo nel posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, furioso l’allenatore Di Francesco ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Nel primo tempo eravamo troppo brutti per essere veri. Bisogna dare merito all’Atalanta, che ha una condizione fisica strepitosa, andavano al doppio di noi. Ne avrei cambiati 7-8 se avessi potuto, poi mi è piaciuta la reazione. Mi hanno fatto incavolare negli ...

VIDEO Roma-Atalanta 3-3 - gli highlights della seconda giornata di Serie A. Grande rimonta dei giallorossi : Pirotecnico 3-3 all’Olimpico tra Roma ed Atalanta nella seconda giornata di Serie A 2018-2019. Avanti per 1-0 dopo appena 2 minuti grazie ad una rete di Pastore, i padroni di casa hanno subito la furia orobica: prima Castagne, poi una doppietta del neo-acquisto Rigoni hanno completamente ribaltato il match al 38′. Nella ripresa ci ha pensato Florenzi a suonare la carica per i giallorossi andando a segno al 60′, prima del ...

Roma-Atalanta in streaming e in diretta TV : È l'ultima partita della seconda giornata di Serie A, si gioca alle 20.30 e sarà trasmessa da Sky The post Roma-Atalanta in streaming e in diretta TV appeared first on Il Post.

Pareggio spettacolo tra Roma e Atalanta : 3-3 con rimonta giallorossa : L'Atalanta spaventa la Roma e sfiora il colpaccio, i giallorossi risalgono dopo aver visto gli spettri. Il posticipo dell'Olimpico si conclude con uno scoppiettante Pareggio: è 3-3, con le due squadre ...

Manolas trasforma i fischi in applausi : da 1-3 a 3-3 - emozioni in Roma-Atalanta : La Roma pareggia 3 a 3 contro l'Atalanta nella 2giornata di Serie A. Dopo poco più di un minuti la squadra di casa passa con un tacco al bacio di Javier Pastore . Passano 20 minuti, però, e la Dea ...

Roma-Atalanta - le pagelle : Manolas croce e delizia - De Rossi super. Rimandati Cristante e Pellegrini : La Roma pareggia 3 a 3 contro l'Atalanta nel posticipo del lunedì . I gialloRossi partono forte e passano con Javier Pastore che di tacco insacca un cross di Cengiz Under. Poco dopo la Dea ribalta ...

Roma-Atalanta 3-3 - partita d’altri tempi all’Olimpico. Rigoni super - Pastore is back : Roma-Atalanta- Finisce 3-3 il monday-night della 2^ giornata di campionato. Roma in vantaggio al primo affondo grazie ad un super gol di Pastore su magnifico colpo di tacco, abile a sfruttare un traversone dalla destra. Rimonta immediata atalantina grazie ai gol di Castagne e Rigoni in rapida successione, poi sigillo ancora di Rigoni per il […] L'articolo Roma-Atalanta 3-3, partita d’altri tempi all’Olimpico. Rigoni super, ...