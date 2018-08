Roma - Atalanta | Giallorossi in rimonta dopo l' 1-3 nel primo tempo

Roma -Atalanta : Cristante titolare e prima convocazione N'Zonzi. Dubbi per Gasperini : Questa sera all'Olimpico di Roma chiude la seconda giornata di campionato Roma-Atalanta . Una partita di alto livello e dal profumo di Europa per questo Monday Night. Le due squadre vengono entrambe da una vittoria nel turno precedente: i capitolini, arrivano vincenti dal match contro il Torino di Mazzarri grazie ad una prodezza di Edin Dezko al fotofinish, mentre gli orobici arrivano dalla vittoria roboante contro il Frosinone in casa. La ...

Roma -Atalanta - le pagelle : disastrosi gli eredi a centrocampo di Kevin : Male Fazio, Manolas si salva per il gol. Olsen insicuro, Nzonzi esordio ok. OLSEN 5 Reattivo su Djimsiti, non bene sul tris atalantino. Insicuro nei rinvii. FLORENZI 6 Si sveglia nel secondo tempo, ...

Roma-Atalanta in streaming e in diretta TV : È l'ultima partita della seconda giornata di Serie A, si gioca alle 20.30 e sarà trasmessa da Sky