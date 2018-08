Roma-Atalanta | Cristante titolare e prima convocazione N' Zonzi Dubbi per Gasperini

Roma -Atalanta - le pagelle : disastrosi gli eredi a centrocampo di Kevin : Male Fazio, Manolas si salva per il gol. Olsen insicuro, Nzonzi esordio ok. OLSEN 5 Reattivo su Djimsiti, non bene sul tris atalantino. Insicuro nei rinvii. FLORENZI 6 Si sveglia nel secondo tempo, ...

Roma-Atalanta in streaming e in diretta TV : È l'ultima partita della seconda giornata di Serie A, si gioca alle 20.30 e sarà trasmessa da Sky The post Roma-Atalanta in streaming e in diretta TV appeared first on Il Post.