: Mondo Migliore è un luogo di pace e spiritualità. Ospiterà gli eritrei della #Diciotti che ne hanno davvero bisogno… - lucianonobili : Mondo Migliore è un luogo di pace e spiritualità. Ospiterà gli eritrei della #Diciotti che ne hanno davvero bisogno… - Corriere : Tensione a Rocca di Papa, dove sono in arrivo i migranti della Diciotti - Adnkronos : 'Perché non vanno a San Pietro?', Rocca di Papa si ribella -

davanti al centro '' adi, dove sono attesi in serata un centinaio di migranti che erano a bordo della nave Diciotti. Due diversi gruppi di cittadini hanno intavolato accese discussioni tra i pro e i contrari all'arrivo dei profughi. Un gruppo di residenti, anche di comuni limitrofi, hanno esposto cartelli con la scritta 'Welcome refugist', un'altro gruppo invece ha urlato: "qui non li vogliamo". La zona è presidiata dalle forze dell'ordine con un blindato.(Di martedì 28 agosto 2018)