Rocca di Papa | tensione davanti al centro dove sono attesi i migranti della Diciotti

Rocca di Papa - tensione davanti al centro tra pro e contro migranti : In attesa dell'arrivo di un centinaio di migranti che erano a bordo della nave Diciotti si registrano momenti di tensione davanti al centro «Mondo migliore» a Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani. Due diversi gruppi di cittadini hanno intavolato accese discussioni davanti al centro tra chi era pro e chi contro l'arrivo dei profughi. ...

Tensione a Rocca di Papa. Soppia l'ira anti-migranti : La serata si infiamma a Rocca di Papa. Qui i cittadini attendono i migranti sbarcati dalla Diciotti che la Chiesa cattolica ha deciso di accogliere dopo un accordo con Matteo Salvini. Nel Comune dei Castelli romani i 100 immigrati provocano però reazioni opposte e tensioni.Un gruppo di persone, infatti, ha esposto dei cartelli "welcome" destinati ai rifugiati in arrivo. Ma subito sono arrivate le contestazioni di altri cittadini che non voglio ...

Nave Diciotti - 100 migranti a Rocca di Papa : 'Qui per pochi giorni' | : Ospitati nel centro "Mondo migliore". La permanenza è temporanea: saranno poi trasferiti nelle tante diocesi italiane che hanno dato disponibilità. Il sindaco scrive una lettera al Papa: "Sempre pronti ad accogliere e a ...

La paura di Rocca di Papa per "l'invasione" : A Rocca di Papa, nei suoi bar, davanti alle edicole, nella piazza, non si parla d'altro se non dell'arrivo, anzi "dell'invasione", come viene definita da queste parti, dei cento migranti della nave Diciotti. Arriveranno in tarda serata dopo un lungo viaggio da Messina fino al paesino laziale e già per domani la sezione CasaPound dei Castelli ha indetto una manifestazione davanti al centro d'accoglienza "Mondo migliore". Sempre domani, ...

Diciotti - protestano residenti Rocca di Papa : Una pensionata di 62 anni, residente a Rocca di Papa, denuncia 'la situazione di degrado' nell'area vicina al Centro 'Mondo Migliore'. Il presunto molestatore, un 29enne gambiano ospite del Centro, ...

Caso Diciotti - Perché è stata scelta Rocca di Papa per i migranti anche se non è territorio del Vaticano : ... 27 agosto ndr, , abbiamo appreso dalle agenzie di stampa e dai telegiornali che circa cento dei migranti a bordo della nave Diciotti, per volontà della Santa Sede, saranno ospitati a "Mondo Migliore"...

Migranti Diciotti a Rocca di Papa - striscione contro Papa Francesco : 'France' portateli a San Pietro' : 'Francé portateli a San Pietro' , spunta lo striscione contro Papa Francesco . È lo sfogo di rabbia esploso nei confronti del Pontefice a Rocca di Papa per l'arrivo di cento Migranti che erano a bordo ...

Diciotti - 100 migranti verso Rocca di Papa/ Ultime notizie - rivolta anti Cei : “non li vogliamo”. Pd vs Salvini : migranti alla Cei di Rocca di Papa. Ultime notizie, il sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:53:00 GMT)

100 migranti in viaggio per Rocca di Papa. Gli altri in Irlanda e Albania : Sono partiti stamattina a bordo di due bus i 100 della Diciotti sbarcati sabato scorso al porto di Catania. Tra gli abitanti del paese laziale qualche malumore -

I migranti sbarcati da Diciotti in viaggio verso Rocca di Papa : Palermo, 28 ago., askanews, - Hanno lasciato l'hotspot di Messina i due pullman con a bordo 100 migranti sbarcati dalla nave Diciotti. I due mezzi sono diretti verso il centro d'accoglienza 'Mondo ...

Migranti - 100 della Diciotti verso Rocca di Papa. Salvini vede Orban : I cittadini protestano: "Noi non li vogliamo". Ma il sindaco rassicura: "Garantiremo la sicurezza di tutti"

Diciotti - migranti verso Rocca di Papa : 12.47 Partiti da Messina cento migranti arrivati a bordo della nave 'Diciotti'della Guardia Costiera,e ospitati dalla notte tra sabato e domenica al centro di prima accoglienza nel rione Bisconte. A bordo di due pullman raggiungeranno la struttura cattolica di Rocca di Papa nella zona dei Castelli Romani. Questo però non sarà il punto di arrivo definitivo in quanto,poi,i migranti saranno smistati nelle diocesi di tutta Italia che hanno dato la ...