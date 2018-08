' Ritorno al Bosco dei 100 Acri' - interviste a Winnie The Pooh e i suoi amici : Al cinema tornano i pupazzi di pezza amici di Christopher Robin. Questa volta però Winnie The Pooh , Pimpi, Tigro e Ih-Oh non sono protagonisti di un cartone animato ma di un film con attori in...

La Cina censura Winnie the Pooh. Il film “Ritorno al Bosco dei 100 acri” bandito dalle sale : ecco perché : La dura censura cinese si è abbattuta anche contro l’orsetto Winnie The Pooh. Il suo ultimo film Christopher Robin (in Italia Ritorno al Bosco dei 100 acri) è stato infatti proibito in tutti i cinema cinesi. Il motivo? Anche se non ci sono fonti ufficiali, in molti sospettano che sia perché la figura del popolare orsetto di pezza viene spesso usata dagli oppositori del presidente Xi Jinping per deriderlo. Nel 2013 la foto del leader a ...