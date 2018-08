' Rischio terroristi a bordo' Cosa diceva il pm anti-Salvini

affaritaliani

(Di mercoledì 29 agosto 2018) E’ stato sbagliato tutto, nei modi e nei tempi. Si è messo sotto assedio il Viminale in poche ore, si è corsi come forsennati verso un attacco frontale tra istituzioni senza precedenti, mentre lo STATO ITALIANO stava “implorando” solidarietà ad un’Europa sorda e cieca. Si è iscritto velocemente sul registro degli indagati un Ministro della Repubblica italiana con accuse tutte da dimostrare nelle sedi opportune. In un paio di giorni sono state raccolte così tante prove da mettere sotto inchiesta il vicepremier nel pieno delle sue funzioni. Segui su affaritaliani.it