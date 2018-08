Rischio sismico e dissesto idrogeologico | geologi | “Siamo qui a ripetere le stesse parole

Rischio sismico : 93.000 scosse in 2 anni - i geologi rilanciano il tema della prevenzione : Dal terremoto del 24 agosto 2016 l’Italia ha tremato altre 93.000 volte. Negli ultimi giorni è stato il Molise a registrare numerose scosse: dal 14 agosto i terremoti in provincia di Campobasso sono stati oltre 200, il più forte è stato avvertito alle 20.19 del 16 agosto, con magnitudo 5.2. “L’area dell’epicentro degli eventi sismici della scorsa settimana (come del resto gran parte della penisola) è altamente vulnerabile, al punto tale da poter ...

Rischio sismico - controlli strutturali in edifici a Ispica - Giarratana e Pozzallo : Rischio sismico: al via il progetto Ismers con le analisi strutturali su edifici pubblici a Giarratana, Pozzallo e Ispica dopo i fatti di Genova.

Rischio sismico in scuole e edifici pubblici. Dalla Regione 484mila euro per l'Aretino : Oltre 29 verifiche sismiche su edifici pubblici, per un finanziamento complessivo di 484mila euro, e 3 progettazioni di interventi per l'adeguamento sismico di edifici pubblici, beneficiarie di ...

Abruzzo : risorse per mitigare il Rischio sismico da valanghe a Scanno e L’Aquila : La Giunta regionale abruzzese, su proposta del presidente Luciano D’Alfonso, ha approvato oggi un provvedimento che stanzia 723.000 euro per i comuni di L’Aquila e Scanno (Aq) finalizzati alla mitigazione del rischio sismico da valanghe. Tali risorse sono destinate alla progettazione di interventi di difesa, redazione di piani di sicurezza per zone esposte al rischio valanghe, acquisto e posa in opera di opere, attrezzature, ...

Il terremoto della notte in Calabria : avvertito fino a Roma - Tunisia - Grecia e Albania. Risentimento sismico del 6° grado Mercalli in zona a Rischio tsunami [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Paura in Calabria : alle 4.50 registrata scossa di terremoto di magnitudo 4.4 Italia a Rischio sismico : mappa : alle 04.50.55 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto che ha interessato la costa calabra sud occidentale. al momento non si registrano danni , ma solo tanta Paura

Scuole Ragusa - contributo regionale per verifiche Rischio sismico : Contributi regionali per verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico di alcuni edifici scolastici. Dieci Scuole in graduatoria

Terremoto - Rischio sismico : chiusa la scuola primaria di Cinigiano : La scuola primaria di Cinigiano (Grosseto) chiude per rischio sismico. E’ stato il sindaco del paese, Romina Sani, in accordo con tutta la Giunta e la dirigente scolastica, a firmare l’ordinanza che prevede l’immediata chiusura della scuola, in via Ombrone, in seguito ai risultati delle verifiche sismiche dell’immobile. “Una scelta difficilissima e sofferta – afferma il sindaco Romina Sani – dettata ...

