Richiamo di un lotto di salmone per rischio listeria | Eurofood Spa spiega

Rischio listeria salmone - Richiamo lotto : 19.14 Richiamato dai banconi di vendita per la possibile presenza di listeria Monocytogenes un lotto di salmone norvegese affumicato Kv Nordic in busta da 50g, con codice Ean a barre 8000003000405. Il lotto è 801252 con date di scadenza 16 e 23 agosto 2018. A richiamarlo è la Eurofood. L'avviso riguarda alcuni punti vendita in Basilicata, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto. L'avviso è stato pubblicato dal sito della Coop,che ha invitato la ...

Richiamo per salame - rischio salmonella : lotto e marchio : Un nuovo Richiamo alimentare è apparso oggi 19 luglio 2018 sul sito del Ministero della salute: il prodotto incriminato è un tipo di salame di puro suino. Il Richiamo è per rischio microbiologico, nello specifico per rischio di salmonella. salame a rischio salmonella: Richiamo del 19 luglio 2018 Il salame per cui il Ministero della salute ha pubblicato il Richiamo è denominato ‘salamini di puro suino’, a marchio Cavalleri Carni SRL ...