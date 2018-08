Renzo Piano | «l’idea» del nuovo ponte di Genova e 43 vele di luce

corriere

(Di mercoledì 29 agosto 2018) L’archistar e il progetto pensato per la sua città. Piloni come chiglie: «È un’idea, l’inizio. Da quando è successo io non penso ad altro, ero scioccato. Io stesso quell’ho percorso mille volte». L’incontro in Regione con il governatore Toti e il sindaco Bucci