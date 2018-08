Renzo Piano dona progetto per nuovo ponte a Genova

Renzo Piano ricostruisce nuovo ponte Genova?/ Ultime notizie : l'idea dell'archistar - "sarà a titolo gratuito" : Renzo Piano, da Toti con plastico per nuovo ponte Genova: “Ci sarà il ricordo della tragedia”. Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:52:00 GMT)

Ponte Morandi - c’è anche il progetto di Renzo Piano : «Idea di Ponte». È così che gli assistenti di Renzo Piano hanno definito il plastico che stavano portando all’interno della sede della Regione Liguria dove l’architetto ha incontrato il presidente e commissario per l’emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi Giovanni Toti. L’archistar, genovese di nascita, era a Ginevra quando è crollato il Ponte, il 14 agosto. «Da allora non penso ad altro», ha detto Renzo Piano dopo l’incontro con ...

Genova - Renzo Piano dona "un'idea di ponte" alla città : Renzo Piano dona alla città di Genova un'"Idea di Ponte". L'archistar e senatore a vita ha realizzato un progetto per la ricostruzione del viadotto crollato. Un palstico del prgetto è stato trasportato questa mattina nella sede della Regione Liguria. L'architetto sugli obiettivi della ricostruzione è stato molto chiaro: "Spero di essere utile, lo faccio con molta convinzione. Bisogna che la città ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire ...

'A Genova fare presto ma non in fretta' - Renzo Piano - : Genova, 28 ago., askanews, - 'Spero di essere utile, lo faccio con molta convinzione. Bisogna che la città ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l'intera area della ...

Ponte Morandi - Renzo Piano dona “idea” per la ricostruzione : “Fare presto - non in fretta” : Non solo ricostruire il Ponte Morandi facendo “presto, ma non in fretta”. Bisogna anche “ripensare tutta quell’area, che è di enorme interesse urbanistico“. L’archistar Renzo Piano, a due settimane dal crollo del viadotto Polcevera, consegna una sua “idea” per la ricostruzione al presidente della Liguria, Giovanni Toti, e al sindaco Marco Bucci. L’architetto, genovese, dice che ha ...