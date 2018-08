Renzo Piano dona ' idea ponte' a Genova

Crollo viadotto Genova - Renzo Piano : “Bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera” : “Spero di essere utile, lo faccio con molta convinzione. Bisogna che la citta’ ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera. Il ponte lo costruiscono gli ingegneri, ma sono lieto di poter essere utile al progetto perche’ dietro al ponte c’e’ l’orgoglio e la bellezza della citta’“: lo ha dichiarato Renzo Piano al termine della ...

Renzo Piano regala un’idea di ponte a Genova : “Non credo ai tempi record” : L’archistar Renzo Piano ha donato alla città di Genova, dove è nato 80 anni fa, una «idea di ponte» che si è concretizzata nel plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi «ero a Ginevra - ha raccontato - e da allora non penso a altro». Piano ha sottolineato di sperare di essere utile: «Lo faccio co...

Genova - crollo viadotto Morandi : Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città : L’architetto Renzo Piano ha donato alla città di Genova una “idea di ponte“, che ha preso forma in un plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi “ero a Ginevra, e da allora non penso ad altro,” ha dichiarato. L'articolo Genova, crollo viadotto Morandi: Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte crollato a Genova - l'archistar Renzo Piano presenta un suo progetto alla Regione Liguria : l'archistar Renzo Piano ha donato alla città di Genova una 'idea di Ponte' che si è concretizzata nel plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi 'ero ...

Crollo ponte - procuratore : presto per parlare di responsabilità. Renzo Piano in regione : Cozzi: avanti con gli accertamenti, demolizione del ponte in modo da catalogare i pezzi, no allo sfarinamento, non consentirebbe il proseguimento delle indagini -

Crollo ponte - Renzo Piano a Genova : 13.43 L'archistar Renzo Piano è nella sede della Regione Liguria per un colloquio con il governatore e commissario per l'emergenza Giovanni Toti, in seguito al Crollo del ponte Morandi. In celebre architetto genovese è entrato da un accesso secondario per evitare i media presenti in piazza De Ferrari. Membri del suo staff avevano già trasportato un grande plastico negli uffici della Regione. Non è escluso che si tratti un progetto per un nuovo ...

Crollo ponte Genova : Renzo Piano oggi in Regione Liguria per un colloquio con Toti : Renzo Piano si recherà oggi nella sede della Regione Liguria per un colloquio con il presidente e commissario per l’emergenza Giovanni Toti. L’architetto genovese, con un team di collaboratori, offrirà la sua consulenza sulla gestione dell’emergenza in seguito al Crollo del ponte Morandi e in vista della ricostruzione. L'articolo Crollo ponte Genova: Renzo Piano oggi in Regione Liguria per un colloquio con Toti sembra essere il ...

Renzo Piano da Toti con un grande plastico "con idee sul ponte" : Renzo Piano in Regione Liguria sta incontrando il presidente e commissario per l'emergenza per il crollo del ponte Morandi Giovanni Toti. L'arrivo dell'architetto e senatore a vita è stato preceduto dai membri del suo staff che recavano un grande plastico, "con idee sul ponte", fanno sapere dallo staff del governatore."Sarei felice di essere coinvolto perché è la mia missione - aveva detto Piano all'Observer nei giorni ...

Crollo ponte Genova : Renzo Piano oggi in Regione Liguria per colloquio con Toti : Renzo Piano si recherà oggi nella sede della Regione Liguria per un colloquio con il presidente e commissario per l’emergenza Giovanni Toti. L’architetto genovese, con un team di collaboratori, offrirà la sua consulenza sulla gestione dell’emergenza in seguito al Crollo del ponte Morandi e in vista della ricostruzione. L'articolo Crollo ponte Genova: Renzo Piano oggi in Regione Liguria per colloquio con Toti sembra essere il ...

'Progetti d'acqua' di Renzo Piano a Venezia : segni - disegni - simboli. : ... ' Piano realizza un insieme di costruzioni che non vivono di aggressive certezze ma di equilibri sottili che sanno rischiare e spingersi verso visioni che aggancino memoria e futuro, scienza e ...

Renzo Piano : «Non esiste la fatalità. La mia Genova bastonata deve reagire subito con un nuovo ponte e cantieri» : «I ponti crollano solo per bombardamento in guerra o per un attentato. Per ripartire dobbiamo ristabilire il valore della precisione scientifica, la pretesa della scienza di andare a fondo delle cose senza seguire il terreno dell’opinione e realizzando opere infrastutturali strategiche che salvino il porto e la citttà riconquistando il rapporto con l’acqua» ...

Crollo Ponte Morandi - Renzo Piano : “Genova deve reagire con nuove opere” : “Mi auguro” che “ci sia una risposta adeguata a fronteggiare il futuro senza indugiare a criticare o rimpiangere il passato. Ma certamente voglio dire con chiarezza che a volte mi sembra che nel nostro paese si è spenta la fiaccola della scienza” e “dobbiamo ristabilire il valore della precisione scientifica, la pretesa della scienza di andare a fondo delle cose senza seguire il terreno dell’opinione”. ...

Renzo Piano : "Nuove idee e cantieri per Genova ferita. Il suo destino è disegnato sull'acqua" : Renzo Piano ha una certezza: Genova ce la farà. In un'intervista al Sole 24 Ore, l'architetto e senatore a vita parla del "colpo micidiale" subito dalla sua città con il crollo del Ponte Morandi, l'ennesima ferita per la comunità."Genova è detta la Superba, ma l'appellativo non si riferisce all'idea di una vanagloriosa superiorità: è superba perché 'superiore', perché sale verso l'alto ed ...

Renzo Piano alla Repubblica : ""I ponti non crollano per fatalità. Nessuno dunque venga a dirci questo" : Non è certo colpa della casualità né della topografia della fragile Genova. Io non so cos'è accaduto, posso dire però che non credo al fatalismo che considera incontrollabile l'anarchia della natura, dei fulmini e della pioggia. I ponti non crollano per fatalità. Nessuno dunque venga a dirci che è stata la fatalità". Lo afferma l'architetto genovese Renzo Piano, senatore a vita, in ...