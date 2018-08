Renzo Piano | da Toti con plastico per nuovo ponte Genova Ultime notizie | “Ci sarà il

Genova : Renzo Piano dona progetto per rifare il ponte : L'archistar, oggi nella sua città natale, ha incontrato il sindaco Bucci e il governatore Toti: 'Bisogna ripensare a tutta l'area che è di enorme interesse urbanistico'. Procuratore Cozzi: avanti con ...

Ponte Morandi - Renzo Piano dona “idea” per la ricostruzione : “Fare presto - non in fretta” : Non solo ricostruire il Ponte Morandi facendo “presto, ma non in fretta”. Bisogna anche “ripensare tutta quell’area, che è di enorme interesse urbanistico“. L’archistar Renzo Piano, a due settimane dal crollo del viadotto Polcevera, consegna una sua “idea” per la ricostruzione al presidente della Liguria, Giovanni Toti, e al sindaco Marco Bucci. L’architetto, genovese, dice che ha ...

Crollo viadotto Genova - Renzo Piano : “Bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera” : “Spero di essere utile, lo faccio con molta convinzione. Bisogna che la citta’ ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera. Il ponte lo costruiscono gli ingegneri, ma sono lieto di poter essere utile al progetto perche’ dietro al ponte c’e’ l’orgoglio e la bellezza della citta’“: lo ha dichiarato Renzo Piano al termine della ...

Crollo ponte - procuratore : presto per parlare di responsabilità. Renzo Piano in regione : Cozzi: avanti con gli accertamenti, demolizione del ponte in modo da catalogare i pezzi, no allo sfarinamento, non consentirebbe il proseguimento delle indagini -

Crollo ponte - Renzo Piano a Genova : 13.43 L'archistar Renzo Piano è nella sede della Regione Liguria per un colloquio con il governatore e commissario per l'emergenza Giovanni Toti, in seguito al Crollo del ponte Morandi. In celebre architetto genovese è entrato da un accesso secondario per evitare i media presenti in piazza De Ferrari. Membri del suo staff avevano già trasportato un grande plastico negli uffici della Regione. Non è escluso che si tratti un progetto per un nuovo ...