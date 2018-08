Renzi sul set | Alberto Angela molto più bravo di me!

Renzi sul set : "Io come Alberto Angela? Lui è più bravo" : "Oggi parlare del #David è stata un'emozione profonda" scrive Matteo Renzi su Instagram, dove sta pubblicando una serie di foto di ciak del documentario che sta girando a Firenze. "Sul set è venuta a ...

Infortunio FloRenzi - gli ultimi importanti aggiornamenti sul terzino della Roma : Infortunio Florenzi – Si è conclusa la seconda giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato importanti emozioni e colpi di scena, pirotecnico 3-3 tra Roma ed Atalanta, rimonta della squadra di Di Francesco nella ripresa. Nel secondo tempo anche l’Infortunio del terzino Florenzi, secondo le ultime indiscrezioni il calciatore ha riportato un trauma distrattivo al ginocchio sinistro, per il momento si tratta dunque ...

Roma-Atalanta 3-3 - Serie A 2018-2019 : Rigoni illude l’Atalanta - FloRenzi e Manolas mettono il timbro sul pareggio : Un pareggio pirotecnico caratterizza il posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Roma e Atalanta terminano il match con uno spettacolare 3-3, dividendosi la posta in palio con sprazzi di bel gioco ma anche svariati errori difensivi. Di Francesco si affida a Pastore e Under per affiancare Dzeko, mentre Gasperini opta per il turnover in vista del ritorno di Europa League contro il Copenaghen, lanciando nella mischia i ...

Infortunio FloRenzi - le ultime sull’acciacco del terzino : Infortunio Florenzi, le ultime notizie in merito al problema fisico occorso al calciatore della Roma nel secondo tempo Infortunio Florenzi, il terzino destro della Roma è stato costretto a chiedere il cambio durante il secondo tempo della sfida contro l’Atalanta. Al minuto ’73 il calciatore giallorosso si è accasciato dopo aver sentito una fitta al ginocchio della gamba sinistra. Dopo il gol del 2-3 segnato proprio da Florenzi, ...

DIRETTA/ Roma-Atalanta (risultato live 2-3) streaming video SKY : FloRenzi accorcia le distanze! : DIRETTA Roma Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico è big match tra due squadre che hanno vinto alla prima di Serie A(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 22:00:00 GMT)

Matteo Salvini - il video che smaschera Matteo Renzi : 'Oggi ci insulta - un anno fa minacciava l'Ue' : A sentire i maggiori esponenti del Partito democratico, Matteo Renzi in testa, sembra che chi governa oggi l'Italia sia impazzito, dopo aver minacciato l'Unione europea di non onorare i versamenti da ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sul maltempo in arrivo al Nord : non solo piogge torRenziali - anche grandine e tornado [MAPPE] : 1/9 ...

Firenze - sul set del docufilm di Renzi ci sarà anche Benigni : Roberto Benigni protagonista di un duetto con l'ex premier Matteo Renzi. Quello che fino a qualche tempo fa poteva sembrare solo un sogno (o un incubo) di una notte di mezza estate, diventerà probabilmente realtà. Secondo il Corriere della Sera, l'ex segretario Pd e il regista de La vita è bella reciteranno insieme in una delle otto puntate del docufilm su Firenze a cui Renzi sta lavorando da diverso tempo e che in autunno potrebbe essere ...

Previsioni Meteo - forte maltempo sul Nord Italia nel weekend : piogge torRenziali - grandine e brusco calo termico [MAPPE] : 1/9 ...

Renzi sul set usa il congiuntivo : "Questa la rifacciamo che Di Maio potrebbe non capirla" : "Questa la rifacciamo che Di Maio potrebbe non capirla": così Matteo Renzi ha scherzato durante le riprese del documentario su Firenze. In un passaggio, mentre raccontava la congiura dei Pazzi, l'ex premier ha utilizzato un congiuntivo in una frase complessa e allora si è lasciato andare alla battuta sul 5stelle. È l'unica allusione alla politica: "Ma non chiedetemi niente. Ora il mio massimo impegno è su questo ...

Florence - Presta sul documentario di Renzi : "Mediaset vuole prima serata - ma programma è pensato per la seconda" : Nei giorni scorsi sono iniziate le riprese del docufilm Florence in otto puntate sulle bellezze della città prodotto dall'Arcobaleno Tre di Lucio Presta per la televisione. Conduttore d'eccezione, l'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi. Intervistato dal quotidiano La Stampa, il manager ha spiegato che sarà un programma pop dove "Matteo racconta la sua Firenze, i luoghi in cui è cresciuto e dove poi ha portato i grandi del ...

Matteo Renzi - al via le riprese per il suo docufilm sulle bellezze di Firenze : il primo ciak in Santa Croce : “Ore 7.00, inizio riprese nuove puntate. primo ciak #F&M #Florence @arcobalenotre”. Con poche righe su Instagram, accompagnate da una foto, il produttore Lucio Presta ha annunciato così il via alle riprese del docufilm sulle bellezze di Firenze condotto da Matteo Renzi. Nello scatto si vede l’ex premier ed ex segretario del Pd in posa davanti alle telecamere, con abito scuro e camicia bianca. Ore 7.00, inizio riprese ...

Matteo Renzi - al via le riprese del documentario sulle bellezze di Firenze : Il documentario sulle bellezze di Firenze con Matteo Renzi pare che alla fine si fara'. Ad annunciare il via alle riprese è stato direttamente il produttore Lucio Presta che nelle scorse ore ha postato la foto del primo ciak su Instagram. Come trapelato negli ultimi mesi, questo progetto televisivo vedrebbe protagonista l'ex primo ministro italiano [VIDEO], nonché ex sindaco fiorentino, ed ex Presidente della provincia di Firenze. Considerate le ...

Renzi - primo ciak a Firenze per il film-documentario sulle bellezze della città / FOTO : Firenze, 19 agosto 2018 - "Ore 7.00, inizio riprese nuove puntate. primociak #F&M #Florence arcobalenotre". Su instagram, con queste poche righe accompagnate da una FOTO, il produttore Lucio Presta ha ...