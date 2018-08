Reddito di cittadinanza | Di Maio sgombra il campo dai dubbi | Si fa subito

Reddito e pensioni di cittadinanza : servono 6 miliardi per l'avvio : Quanto costera' avviare il Reddito e la pensione di cittadinanza ? Si tratta di due misure inserite all'interno del contratto di governo giallo - verde e che hanno avuto sicuramente un impatto importante nei risultati conti alle scorse elezioni, motivo per il quale il Governo sente l'urgenza di avviarle gia' all'interno della prossima legge di bilancio 2019 [VIDEO]. Ma a fare da contraltare resta sempre la necessita' di rendere compatibili i ...

Tajani : sforare 3% è possibile ma non per Reddito cittadinanza : Roma, 21 ago., askanews, - sforare il 3% del rapporto deficit/Pil 'non solo è giusto, ma è possibile. L'Europa non ammette che si sfori per provvedimenti come il reddito di cittadinanza, ma è ...